Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 1 сентября открывается охота на бобра и выдру, которая продлится до 31 марта 2023 года.

Напоминаем, что охота на бобра и выдру разрешается как ружейным (из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов, на норах), так и безружейным (на норах, с использованием капканов или ловушек (кроме петель)) способами, как в светлое, так и в тёмное время суток.

При безружейной охоте с капканами или ловушками их установка (снятие), проверка, настораживание и извлечение добытых животных допускаются только в светлое время суток.

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Ружейная или безружейная охота на норах, а также ружейная охота с подъезда с маломерных судов допускается только в светлое время суток.

В качестве орудий охоты разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное оружие с применением патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, при охоте с подъезда — маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем, охотничьих собак (кроме гончих и борзых), капканы, ловушки (кроме петель).

В ходе осуществления безружейной охоты на бобра и (или) выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные на бобра и (или) выдру капканы или другие ловушки. При этом охотником на оборотной стороне охотничьей путёвки к разрешению указываются вид животного (норка американская или ондатра) и дата добычи по каждому случайно добытому животному до его извлечения из капкана или ловушки.

Незаконная охота на бобра или выдру влечёт административную или уголовную ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причинённого окружающей среде.

В соответствии с законодательством размер указанного выше вреда в случае незаконной добычи бобра составляет 70 базовых величин (2240 руб.). Поскольку выдра речная является образцом СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), размер вреда в случае незаконной её добычи составляет 200 базовых величин, или 6400 рублей.