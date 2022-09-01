Посмотрите, как прошёл первый звонок в Слуцком медколледже. В этот день первокурсники надели свои первые халаты.

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)
Фото: Глеб Рулёв

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

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Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)

Надели первые халаты. Как прошла линейка в Слуцком медколледже (фото)