У фабрики «Слуцкие пояса» новый директор — Светлана Бондарчук

В полдень 1 сентября коллективу фабрики представили нового директора — Светлану Владимировну Бондарчук. Ранее она возглавляла Мозырскую фабрику художественных изделий (Гомельская область).

Окончила Витебский государственный технологический колледж.

Свою трудовую биографию начинала художником-модельером в мозырском «Сузор’е».

Получила также образование в БГЭУ («Экономика и управление на предприятии»).

Имеет опыт работы в качестве конструктора-модельера мужской, женской, детской одежды, заведующей швейным ателье и бытовым комплексом.

Как специалист состоялась и выросла на Мозырском РКБО. Была директором Мозырской ФХИ.

Напомним, что ранее в течение полутора лет Слуцкую фабрику возглавляла Светлана Нимера. Она попрощалась с коллективом чуть более десяти дней назад — 19 августа. До Светланы Нимера в течение 12-ти лет фабрикой руководила случчанка Лариса Тарасова, при которой предприятие в 2012-2015 годах реализовало программу возрождения слуцкого пояса.