У фабрики «Слуцкие пояса» новый директор — Светлана Бондарчук

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У фабрики «Слуцкие пояса» новый директор: Светлана Бондарчук
Фото: Ольга Ардашева (mazyr.by)

В полдень 1 сентября коллективу фабрики представили нового директора — Светлану Владимировну Бондарчук. Ранее она возглавляла Мозырскую фабрику художественных изделий (Гомельская область).

 

  • Окончила Витебский государственный технологический колледж.
  • Свою трудовую биографию начинала художником-модельером в мозырском «Сузор’е».
  • Получила также образование в БГЭУ («Экономика и управление на предприятии»).
  • Имеет опыт работы в качестве конструктора-модельера мужской, женской, детской одежды, заведующей швейным ателье и бытовым комплексом.
  • Как специалист состоялась и выросла на Мозырском РКБО. Была директором Мозырской ФХИ.

Напомним, что ранее в течение полутора лет Слуцкую фабрику возглавляла Светлана Нимера. Она попрощалась с коллективом чуть более десяти дней назад — 19 августа. До Светланы Нимера в течение 12-ти лет фабрикой руководила случчанка Лариса Тарасова, при которой предприятие в 2012-2015 годах реализовало программу возрождения слуцкого пояса.

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