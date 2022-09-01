Топ-10 причин, по которым не стоит переезжать в Германию

ФРГ — прекрасная страна, но не для всех. Некоторые аспекты местной жизни могут стать для вас неприятными. Мы нашли 10 причин никогда не переезжать в Германию.
1. Отсутствие карьерных возможностей
Гражданам стран, не входящих в ЕС, может быть трудно найти хорошую работу в ФРГ. Здесь иностранцам сложнее продвигаться по карьерной лестнице.
Во-первых, это происходит очень медленно из-за немецкого трудового менталитета. Во-вторых, существует большой резерв высокообразованных/подготовленных кандидатов, которых можно нанять на ту или иную должность. Даже если вы свободно владеете немецким языком, ваша работа может быть отдана местному жителю или европейцу.
2. Доносительство
Будьте готовы к тому, что однажды ваш немецкий сосед может донести на вас в полицию. Это может произойти, когда кто-то неправильно паркуется, нарушает порядок, но это может случиться и без видимой причины. Но, как правило, злого умысла здесь не будет. Просто немцы в большинстве своём законопослушны и хотят, чтобы вы соблюдали общепринятые правила.
3. Менее конкурентоспособные зарплаты
В целом зарплаты в Германии не особенно высоки по сравнению с некоторыми другими странами с большим количеством иммигрантов (США, Канада, Австралия). Если вы работаете в области инженерии, медицины, информационных технологий, химии, бензиновой промышленности, вы можете зарабатывать гораздо больше, живя в США и Канаде или других странах с мощной экономикой.
Средняя зарплата в Германии составляет 56 985 евро в год или 4 748 евро в месяц до вычета налогов, что не делает её высокооплачиваемым местом по сравнению с высокой стоимостью жизни. В Германии очень редко кто зарабатывает более 100 000 евро в год, в то время как в США это абсолютно нормально.
4. Высокие налоги
В Германии очень высокие налоги. Фактически они одни из самых больших в мире. Если вы не женаты, у вас нет детей и вы получаете солидную зарплату, ожидайте, что каждый месяц вы будете платить половину своего дохода в виде налогов.
Минимальная ставка подоходного налога составляет 14%, а высокооплачиваемые граждане платят до 45% от своей зарплаты.
Например, при зарплате брутто в 2000 евро вы получаете 1400 евро нетто. При зарплате 5000 евро это будет 2900 евро.
5. Немецкая бюрократия
Бюрократия — это очень по-немецки. Как правило, для любого официального процесса необходимо заполнить несколько форм, назначить множество встреч и потратить много времени. Во многих случаях вам придётся явиться лично — онлайновые правительственные услуги в Германии всё ещё в процессе своего становления и развития.
6. Высокая стоимость жизни
В зависимости от страны вашего происхождения жизнь в Германии может показаться вам дешёвой, умеренной или дорогой. Поскольку многие из нас переезжают в ФРГ из менее развитых стран, стоимость жизни, как правило, резко возрастает.
Студентам потребуется не менее 900 евро для поддержания элементарной жизни в среднем немецком городе, а в дорогом Мюнхене — ещё больше.
Средняя стоимость жизни в Германии — одна из самых высоких в Европе, за исключением стран Скандинавии.
7. Погода
Германия не славится отличной погодой. Более того, в некоторых немецких городах дела обстоят особенно плохо, когда речь идёт о количестве осадков и солнечных часов. В целом зима в Германии не очень холодная, но и не тёплая — просто холодная и сырая.
Это не будет проблемой, если вы привыкли к погоде Центральной Европы. Если же вы из более тёплого климата — приготовьтесь к немецкой зиме, которая начинается в ноябре и заканчивается в апреле.
8. Немецкая еда
Некоторым бывает трудно привыкнуть к жизни в Германии из-за отсутствия разнообразия, когда речь идёт о традиционной немецкой еде и о том, что едят обычные немцы ежедневно.
Их меню может состоять из шницеля, пасты, пиццы на протяжении недель и месяцев. Тем не менее во всех городах и посёлках можно найти интернациональную кухню, но обойдётся она дороже.
9. Немецкий язык
Тем, кто не знает немецкого языка и не хочет его учить, не стоит переезжать в Германию в долгосрочной перспективе. Хотя большинство немцев говорят по-английски, они всё равно предпочитают общаться на родном языке. Поэтому вам будет трудно строить отношения и дружбу с местными жителями, если вы ни слова не говорите по-немецки.
10. Немецкий менталитет
Немецкий менталитет — особенный и очень отличается от любой другой культуры. Если вы привыкли к американской вежливости и улыбкам — не переезжайте в Германию, вас встретят с нулевыми эмоциями.
Более того, немецкие люди — самые прямые и откровенные из жителей Евросоюза. Но опять же, их честные и искренние ответы иногда могут показаться грубыми и недипломатичными. Поэтому лучше «нарастить толстую кожу», прежде чем приехать в эту страну.