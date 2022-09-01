«Дети вместо цветов». Что хорошего сделали школьники из СШ №10 Слуцка на 1 сентября

Учащиеся 3 «А» класса Слуцкой СШ №10 имени С.Ф. Рубанова вместе с родителями и классным руководителем Еленой Короткевич к 1 сентября провели традиционную акцию «Дети вместо цветов».
Вырученные средства были переданы KinderVita — социально-благотворительному учреждению помощи детям и молодым людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями.
На пожертвования будут приобретены средства гигиены, лекарственные препараты и игрушки для маленьких детей.
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