«Дети вместо цветов». Что хорошего сделали школьники из СШ №10 Слуцка на 1 сентября

Учащиеся 3 «А» класса Слуцкой СШ №10 имени С.Ф. Рубанова вместе с родителями и классным руководителем Еленой Короткевич к 1 сентября провели традиционную акцию «Дети вместо цветов».

Вырученные средства были переданы KinderVita — социально-благотворительному учреждению помощи детям и молодым людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями.

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На пожертвования будут приобретены средства гигиены, лекарственные препараты и игрушки для маленьких детей.

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