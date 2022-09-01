Главный тренер «Слуцка» Александр Бразевич ушёл в отставку

Как сообщает ОНТ, главный тренер СФК «Слуцк» Александр Бразевич расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Напомним, что он озвучил решение уйти с поста после пятого подряд поражения «Слуцка» в чемпионате.

Временно руководить клубом будет Александр Гуринович, который был помощником главного тренера. «Слуцк» сейчас занимает 12-ю позицию в турнирной таблице чемпионата высшей лиги Беларуси. Следующая игра пройдёт в пятницу, 2 сентября, в 17.00 в Слуцке на стадионе «Городской» с «Арсеналом» (Дзержинск).

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Напомним, что Бразевич пришёл в «Слуцк» из «Смолевичей» в 2020 году.