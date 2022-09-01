Здоровье сердца тесно связано с состоянием жирового (липидного) обмена.

С 8 августа по 8 октября 2022 года ИНВИТРО в Беларуси проводит акцию «Где тонко, там и рвётся», которая даёт возможность выполнить комплекс лабораторных исследований со скидкой 15% по специальной цене — 13 белорусских рублей 12 копеек.

Содержание холестерина в крови в значительной степени зависит от возраста. Его уровень при рождении составляет менее 3,0 ммоль/л, затем постепенно возрастает.

Своевременные исследования показывают количество и соотношение в крови липопротеинов различных фракций. Липопротеины – белки, которые транспортируют холестерин и триглицериды в связанном виде.

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Холестерин содержится в липопротеинах высокой плотности (ЛПВП), а также в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП).

Комплекс лабораторных исследований «Где тонко, там и рвётся» включает:

• №30, Триглицериды;

• №31, Холестерин общий;

• №32, Холестерин-ЛПВП;

• №33, Холестерин-ЛПНП;

Скидка по акции не суммируется с другими акциями и предложениями. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Пройти исследование в Слуцке вы можете в отделении медицинского

обслуживания ИНВИТРО по адресу: ул. М. Богдановича, д. 3.

Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалиста.

ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» УНП 191121513