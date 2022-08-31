Этим летом на YouTube-канале слуцкого видеографа Валерия Маковского вышел фильм «МОТОБОЛ_ка». «Кур’ер» публикует то, что говорили герои видео, чтобы составить у своих читателей представление о слуцком мотоболе.

Михаил, вратарь слуцкой команды «Метеор»

«Меня на мотобол позвал мой одногруппник, просто попробовать, что это такое. Я сходил в ДОСААФ, мне дали документы, и я пришёл в команду в январе. Записался и начал тренироваться.

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Первый мотоцикл для мотобола — это SMT. На него «варят» бугеля. Они предназначены для того, чтобы защищать ноги и чтобы легче было водить мяч. Мотоцикл «Минск» мы называем либо «макака», либо «апельсинка», либо «мотоболка». Мы тут [в мастерских] собираемся командой и начинаем готовить мотоциклы к соревнованиям, чинить их либо варить бугеля».

Назар Лучик, игрок команды «Случь»

«Я занимаюсь мотоболом, играю уже второй сезон. Несгруппированно играем мы. Я считаю, что нужно больше совместных тренировок с командами «Метеор» и «Случь»».

Владимир Овсянников, председатель Слуцкой ООС ДОСААФ

«Мы находимся на стадионе технических видов спорта в Слуцке. Он был открыт в 2019 году. База создана редчайшая. Лучше стадион есть только в Минске, а больше в Беларуси нигде таких стадионов нет. Здесь есть мастерские, шикарные трибуны, ну и сам стадион.

У нас имеется команда «Метеор», которая с 2014 года тренируется. В 2020 году команда была чемпионом Республики Беларусь по мотоболу. Сейчас состав немножко обновился, ребята молодые пришли. Стремление есть играть, тренироваться.

Почему-то в Слуцке у нас какая-то проблема с тренером. Специалиста именно по этому виду спорта нет. Хотя вид спорта довольно-таки старый.

Конечно, с виду спорт травмоопасный, да. Мотоциклы, мяч, скорость… Но если соблюдать все правила безопасности, использовать правильно защиту и ребята будут друг друга беречь, то травм можно избежать.

Любой вид спорта, а тем более мотобол, прививает и командные, и спортивные навыки, и лидером делает. Он здесь и футболист, и техник, и бесстрашный человек».

Данила Захарченя, защитник команды «Метеор», Слуцк

«Задача защитника в мотоболе — практически как в футболе — не допускать, чтобы мячик попадал в наши ворота. Сегодня играли первую игру с Минском, командой «Титаны». К сожалению, проиграли, но мы не расстраиваемся, потому что впереди ещё два этапа первенства».

Вадим, пришёл с сыном Сашей

«Мы с сыном пришли поддержать нашу слуцкую команду. Месяц назад сын пришёл в эту команду. Учится ездить, будущий мотоболист. Нам пока дали маленький мотоцикл, не очень скоростной. Мощность — сто «кубиков» и, может быть, 20 лошадиных сил. Достаточно маломощный. Но, тем не менее, очень шустрый. Мне очень хотелось, чтобы мой сын, насколько можно, раньше пришёл в это всё. И чтобы пришёл под контролем. Адекватно отнёсся к мотоциклу — спортивному или «гражданскому». Чтобы не было такого, что ему исполнилось 18 лет, появились деньги, он сам купил и без навыков поехал».

Сюжет Валерия Маковского «МОТОБОЛ_ка»: