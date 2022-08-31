Наталья Романова — российская поэтесса, критик, художник. Лауреат Григорьевской поэтической премии 2012 года, член большого жюри премии «Национальный бестселлер» в 2011, 2012, 2015, 2017 и 2019 годах, номинант на эту премию в 2013 и 2016 годах.

Наталья Владимировна Романова (настоящая фамилия – Цай) родилась 2 сентября 1957 года в городе Слуцке. Её папа был корейцем, а мама русской. Окончила в 1974 году СШ №1 Слуцка, в 1980 году – филологический факультет Ленинградского государственного университета. Работала журналистом в заводской многотиражке.

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В 1987-м окончила лечебное отделение Первого медицинского института. По специальности она является нейрофизиологом.

Карьера писательницы

Наталья Романова – человек разносторонне развитый и многогранный. Получив два высших образования, она выбрала карьеру писательницы. С 1970 года пишет стихи и литературные эссе.

В 1975-1976 годах Романова совместно с В. Баллаевым издавала журнал «Северомуринская пчела». Наталья пробовала свои силы в лирике, но результат ей не нравился. Произведения казались ей крайне неудачными. Романова называет стихи той поры «гормональной лирикой», свойственной многим молодым девушкам. Критики тоже не оценили её первые стихотворные работы.

Первой изданной книгой Натальи стала «Машина наваждения». Работая над её написанием, Романова отдала дань европейскому постмодернизму, которому присущи ирония, чёрный юмор, фрагментарность повествования, смешение жанров. Каждая литературная работа для неё является самостоятельной. Перед тем как что-то написать, она продумывает, какой будет целевая аудитория, что должно заинтересовать её читателей.

Книгу «Публичные песни» Наталья называет первой серьёзной книгой, которую ей было не стыдно показать своим близким и знакомым. Позже она написала ещё несколько произведений. Одно из них получило нецензурное название и было рассчитано на подростковую аудиторию. На представителей творческих профессий это издание в то время произвело эффект разорвавшейся бомбы.

По словам автора, в её стихах «отсутствует лирический герой. Это – ролевые стихотворения. Есть стихи от лица подростка, хипстера, старика, бомжа, пациента психиатрической больницы, техногенного монстра-мутанта. И здесь не надо идентифицировать автора с образами и масками, с теми ролями, которые есть в тексте». Целью автора было «в ироническо-гротескном ключе осознать ежедневные страшные сюжеты современной жизни, которые составляют содержание новостных лент, телевизионных шоу, криминальных сводок, разговоров и происшествий. Важной задачей было показать всевозможные срезы русской речи современных персонажей – от сегодняшней молодёжной разговорной до депутатских канцеляризмов и обывательских штампов».

Одними из ранних произведений Романовой стали:

«Ли Ху Нам. Расписная стена» (1999 год);

«Публичные песни» (1999 год);

«Песня ангела на игле» (2001 год).

Критики дали высокие оценки этим книгам. У Натальи появились свои поклонники, почитатели её таланта.

Из самых поздних произведений Романовой стоит отметить книги:

«Индюк» (2009 год);

«Людоедство» (2015 год);

«Зверство» (2015 год).

В 2012 году Романова стала лауреатом Григорьевской поэтической премии. Создала авторскую методику обучения русскому языку «Без правил».

Школа грамотности

С 1992 года — руководитель Школы грамотности Романовых в Санкт-Петербурге. Её книга «Идеальная грамотность», в которой изложены основы авторского метода обучения, издана более чем 100-тысячным тиражом.

Школа продолжает успешно существовать до сих пор. Имея высшее медицинское образование, Наталья смогла объяснить, почему некоторым людям сложно даётся обучение грамотности. Причиной служит дефицит внимания, мозговая дисфункция – дисграфия, незрелость речевых систем коры головного мозга.

Её уникальная методика позволяет любому носителю русского языка, достигшему возраста 13-14 лет, обрести идеальную грамотность. Обучение не является длительным. Желаемого результата можно достичь всего за несколько месяцев. Наталья лично ведёт занятия в своей школе и помогает как подросткам, так и взрослым людям научиться правописанию без заучивания правил.

Тренинг от Натальи Романовой

«Берём предложение «Наша семья небогатая», — говорит Наталья. — Как писать слово «небогатая»?»

Часто говорят, что, наверное, раздельно. Следует суровый ответ: «Нет, неправильно. Садись, два!» Дальше следуют примеры и пояснения:

«»Положил на стол» — есть трудность? Нет. Рука пишет сама. «Налил в чашку (в стакан)» — легко. Невозможно ошибиться, варианты отсутствуют. Ни один человек, в каком бы он ни был состоянии, никогда всё это не напишет слитно. Это легко. Значит, позиции «раздельно» — не существует. Она надумана. Это лишняя позиция. Вместо позиции «раздельно» есть позиция «легко».

Теперь смотри: «вернусь наутро». Трудность есть? Да. Раз задумался, значит, трудность есть. Где трудно — там слитно. Вот такой закон, неизвестный традиционной грамматике. Если есть трудность — это сигнал к слитному написанию. «Сидел вполоборота» — очень трудное слово. «Говорил вполголоса». «Вполоборота» люди пишут «в пол оборота». Или «впол оборота». Но все трудные слова пишутся слитно.

Теперь проверка. Занимает полсекунды. Где слитно, где нет. Где легко — там очень быстро ставится множественное число: на стол, в чашку — на столы, в чашки — их легко произнести во множественном числе. А вот где трудно — там множественное число не получится: вернусь наутры, сидел вполобороты, запомнил навсегды — сказать нельзя, множественное число не получится».

Личная жизнь

Личная жизнь Натальи Романовой была очень бурной. У неё было два официальных брака. Второй брак оказался удачным. Супруг Натальи помогает ей в бизнесе. Он активно участвует во всех её проектах и администрирует Школу грамотности Романовых в Санкт-Петербурге.

У Натальи есть сыновья – Глеб и Платон. Воспитывать их помогал дядя поэтессы. Она считает себя не очень хорошей матерью. Творчество и карьера занимали центральные места в её жизни. Со временем семья вышла на первый план.

C использованием материалов kakprosto.ru и Sputnik