Обращения читателей на прошедшей неделе отличаются вдумчивыми наблюдениями и комментариями на самые разные темы. Вот некоторые из них.

К статистике нужно пояснение

Анатолий Середа обратил внимание на новость о том, как сработали предприятия Случчины в первом полугодии: «Вот вы пишете, что обеспечен рост производства консервов на 217%. Также обратил внимание, что в 2021-2022 годах было создано 42 предприятия. Это же очень много! В связи с этим хочется узнать подробнее, о каких именно консервах идёт речь, ведь в Слуцке нет консерв­ного завода. Также хочется узнать, что за предприятия были созданы».

Отзыв ИП о публикации

В «Кур’ер» обратилась предприниматель со Слуцкого рынка, которая участвовала в нашем опросе «Как выживает малый бизнес Слуцка во время санкций». Она возмутилась, что в материале её слова разместили в том же разделе, что и слова «недовольных» предпринимателей. «Да, некоторые товары у меня пропали, но вместо них появляются другие. Я всем довольна», — уточнила ИП. Также она удивилась, что по поводу публикации с ней говорили много людей и даже звонили из Минска. «Я думала, вас никто не читает, а, оказывается, вас читают тысячи людей», — сказала она. «Кур’ер» обращает внимание, что во время опроса предприниматель действительно не высказывала недовольства работой и говорила, что санкции не повлияли на поток покупателей в её торговую точку.

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Мужчина ползёт, люди смеются

Случчанка Людмила поделилась наблюдением: «Напротив мебельной фабрики есть бараки. И возле одного из них обычно или сидит, или лежит мужчина, который там живёт. 29 августа ехала мимо и увидела, что он ползёт на четвереньках в «Копеечку», а все смеются с него. А я думаю: он же вроде пенсию получает, знаю, что работал где-то. А сейчас небритый, немытый ползёт. Не знаю, к кому обратиться, чтобы на мужчину обратили внимание социальные или другие службы».

Малоизвестные памятники

Случчанин Леонид обратил внимание на два захоронения на кладбище возле деревни Василинки. Подробнее о них мы расскажем в ближайшее время.