Читатели продолжают присылать свои истории через форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info. Все они участвуют в конкурсе «Народные новости» — рубрики на нашем сайте, где мы публикуем новости от читателей. На этой неделе многие обращения случчан послужили поводом для журналистских публикаций.
Вот короткий обзор, о чём они нам рассказали.
ПЕРВЫЙ ФОНАРЬ НА УЛИЦЕ ЭНЕРГЕТИКОВ. Папа нашей читательницы Татьяны заметил, что на их улице Энергетиков повесили первый фонарь. Раньше улица в тёмное время суток не освещалась. Жители того района надеются, что и перебои с электричеством, когда оно резко выключается и опять включается, тоже останутся в прошлом.
РАЗБИТАЯ БУТЫЛКА ВИСКИ. Случчанка Александра Наринович прислала в редакцию сообщение и фото о том, что двое молодых людей разбили бутылку виски на проезжей части. Стекло они не убрали, поэтому читательнице пришлось наводить чистоту и порядок самой.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕТНЯЯ ДИСКОТЕКА. В выходные в городском парке Слуцка прошла последняя летняя танцевальная программа «Мелодии встреч». Как отмечает автор фото и сообщения, была отличная подборка песен, люди радовались.
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