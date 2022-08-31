Умер последний глава СССР Михаил Горбачёв. Ему был 91 год. Центральная клиническая больница (ЦКБ) — главное медицинское учреждение управления делами президента России — сообщила, что Горбачёв умер вечером 30 августа «после тяжелой и продолжительной болезни». По информации таблоида Mash, у Горбачёва были «проблемы с почками», накануне он якобы приехал в ЦКБ на гемодиализ.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой Горбачевой. Дата похорон пока не назначена.

О смерти Горбачёва высказываются тысячи людей по всему миру. Политолог Екатерина Шульман заявила, что Горбачёв «живым ушёл со страшного советского олимпа, откуда полагалось только вперед ногами, и умер человеком», пишет «Медуза».

Реклама

«Человек, который дал людям надежду — что можно выбраться из-под серых пыльных советских глыб и зажить по-своему и по-человечески. Человек, который устроил моему поколению несколько лет праздника — с «Ассой», «Взглядом», «Аквариумом» и разрешением всей запрещёнки. Человек, который, я уверен, спас мир от ядерной войны — и подарил всем нам ещё минимум 35 лет жизни, и не худшие 35 лет. Человек, который не цеплялся за власть и верил в мир, где можно жить без вражды, агрессии и взаимной подозрительности. Который любил и был любим. Навсегда с благодарностью», — написал журналист Юрий Сапрыкин.

«Есть старая поговорка: „Никогда не встречай своих героев“. Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью познакомиться с ним, — написал актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. — Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. Именно это Горбачев сделал в старом СССР. Его навсегда запомнят как героя, который демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти».

Горбачёв — первый и последний президент СССР. Эта должность была введена в 1990 году; на тот момент Горбачёв уже пять лет руководил Советским Союзом в статусе генерального секретаря ЦК КПСС (глава компартии в СССР — руководитель государства). Он вывел советские войска из Афганистана и начал перестройку. Она была задумана как комплекс экономических и политических реформ, которые должны были обновить советскую систему — но привели к крушению СССР и всего восточного блока, а также к параду суверенитетов.

В августе 1991 года группа консервативно настроенных соратников Горбачёва (Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП) попыталась отстранить его от власти; путч провалился. Горбачёв сложил полномочия в декабре 1991-го — после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Горбачёв — лауреат Нобелевской премии мира. Он получил её в 1990 году за вклад в «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе». Выступая с речью по случаю получения награды, Горбачев заявил: «Я оптимист и считаю, что сообща удастся сделать сейчас правильный всемирно-исторический выбор, не упустить великий шанс на рубеже веков и тысячелетий, пройти нынешний очень трудный переход к мирному мировому порядку». Он стал вторым и последним в истории обладателем Нобелевской премии мира из СССР; первым был учёный, общественный деятель Андрей Сахаров, которому награду вручили в 1975-м.

Горбачёв очень популярен на Западе (там его называют Горби). В России многие обвиняют Горбачёва в распаде Советского Союза. При этом люди, знавшие Горбачева, описывали его как убежденного социалиста, который пытался спасти СССР. Он настаивал, что это можно было сделать — но не ценой кровопролития. Именно этим Горбачёв объяснял своё решение не бороться за власть после подписания Беловежских соглашений: «Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошёл на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться».

В 1996-м Горбачёв участвовал в выборах президента России. Он набрал 0,51% голосов, заняв седьмое место из десяти кандидатов. Тем не менее, он продолжил заниматься политикой. А также выступал с лекциями, писал книги, помог запустить «Новую газету» и основал фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-фонд). Горбачёв также стал героем поп-культуры, снявшись в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut и французского модного дома Louis Vuitton. Ещё он обладатель «Грэмми» за озвучивание музыкальной сказки композитора Сергея Прокофьева «Петя и Волк».

Горбачёв поддерживал протестующих в Беларуси и правозащитников из «Мемориала». При этом он не осудил присоединение Крыма к РФ и не высказывался о происходящем в Украине. В 2016 году бывший лидер СССР заявил, что он «всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией». Полномасштабные боевые действия в Украине Горбачёв не комментировал, но его друг, журналист Алексей Венедиктов говорил, что он против этого: «Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает Это было дело его жизни. Свобода — это дело Горбачёва».

Жизнь Горбачёва невозможно представить без его жены Раисы. Они прожили вместе 46 лет и воспитали дочь. Раиса Горбачёва стала первой женой лидера СССР, которая регулярно появлялась на публике. На Западе её приняли тепло, а вот внутри страны её активность вызвала неоднозначную реакцию. Жена Горбачёва умерла в 1999 году от онкологического заболевания. Он больше не женился.

«Почти 50 лет мы с Раисой были вместе, рядом и никогда от этого не испытывали тягость — наоборот, нам всегда было хорошо вдвоём», — писал политик в мемуарах. К десятилетней годовщине смерти жены Горбачёв вместе с музыкантом Андреем Макаревичем выпустил благотворительный альбом «Песни для Раисы».