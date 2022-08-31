Книга «Еврейский Слуцк — земной и небесный» официально вышла на русском языке

После Второй мировой войны выжившие евреи написали множество «книг памяти», посвящённых погибшим еврейским общинам Европы. «Книга памяти» евреев Слуцка и его окрестностей на иврите, идише и английском языке вышла в Нью-Йорке в 1962 году.

Как пишет в предисловии к изданию израильский учёный Леонид Смиловицкий, эта книга предназначалась в первую очередь для тех, кому была дорога память об их «малой родине».

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Через почти шестьдесят лет книгу «Еврейский Слуцк — земной и небесный» перевели на русский язык по инициативе и благодаря спонсорству Андрея Порфирьева, предки которого погибли в Слуцком гетто во время оккупации. Сейчас экземпляр русскоязычного перевода хранится в фонде Российской государственной библиотеки.

Это масштабный труд многих мемуаристов. В книге — более восьмиста страниц, где рассказывается об истории Слуцка, обычаях его жителей-евреев, их быте. Публикуются словесные портреты случчан (в том числе знаменитостей), воспоминания и даже байки.

Презентацию книги планируется провести в Слуцке в сентябре. Точную дату по согласованию со Слуцкой еврейской общиной мы сообщим позднее.