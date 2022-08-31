Сколько денег брать с собой, чтобы купить цветы к 1 сентября в Слуцке (сравнили цены)

«Кур’ер» в преддверии 1 сентября сходил на цветочный рынок и в «Евроопт» и посмотрел, сколько стоят цветы и букеты.

Цветочный рынок за галереей искусств

Белорусские короткие розы — 2 — 4 рубля за штуку.

Эквадорские длинные розы — 6 — 8 рублей за штуку.

Веточка хризантем — 7 рублей.

Сборные букеты — 15 — 45 рублей.

Цветы в корзинке — 20 — 40 рублей.

Как экономвариант можно купить три короткие розы, или одну длинную, или веточку хризантем и уложиться в 7-9 рублей. А за 20 рублей вы купите оформленный небольшой букет или корзинку.

Реклама

«Евроопт»

Букет роз (коротких — по 5 штук, длинных — по 3 штуки) — 9,99 рубля.

Букет хризантем кустовых — 9.99 рубля.

Букет хризантем микс — 14.99 рубля.

Если сравнить цены, то букет из роз дешевле в магазине. Цена на простой букет хризантем примерно одинаковая и там, и там.