«Кур’ер» в преддверии 1 сентября сходил на цветочный рынок и в «Евроопт» и посмотрел, сколько стоят цветы и букеты.

Цветочный рынок за галереей искусств

  • Белорусские короткие розы — 2 — 4 рубля за штуку.
  • Эквадорские длинные розы — 6 — 8 рублей за штуку.
  • Веточка хризантем — 7 рублей.
  • Сборные букеты — 15 — 45 рублей.
  • Цветы в корзинке — 20 — 40 рублей.

Как экономвариант можно купить три короткие розы, или одну длинную, или веточку хризантем и уложиться в 7-9 рублей. А за 20 рублей вы купите оформленный небольшой букет или корзинку.

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Сколько денег брать с собой, чтобы купить цветы к 1 сентября в Слуцке (сравнили цены)
Букеты на цветочном рынке стоят 15 — 45 рублей. За 20 рублей можно купить оформленный небольшой букет. Фотографии: Олеся Белая
Сколько денег брать с собой, чтобы купить цветы к 1 сентября в Слуцке (сравнили цены)
Такие корзинки стоят 20 рублей

«Евроопт»

  • Букет роз (коротких — по 5 штук, длинных — по 3 штуки) — 9,99 рубля.
  • Букет хризантем кустовых — 9.99 рубля.
  • Букет хризантем микс — 14.99 рубля.

Если сравнить цены, то букет из роз дешевле в магазине. Цена на простой букет хризантем примерно одинаковая и там, и там.

Сколько денег брать с собой, чтобы купить цветы к 1 сентября в Слуцке (сравнили цены)
Цветы в «Евроопте». Букеты длинных роз — по три штуки, коротких — по 5 штук. И длинные, и короткие стоят одинаково
Сколько денег брать с собой, чтобы купить цветы к 1 сентября в Слуцке (сравнили цены)
Хризантемы в «Евроопте»