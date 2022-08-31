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Моральный удар в магазине

В пятницу, 19 августа, 70-летняя случчанка Ядвига Тимофеева попала в историю, которая стала для неё настоящим моральным ударом. А началось всё с обычного похода в магазин.

В Ниццу – за искусством, в Слуцк – за спокойствием

Художник-скульптор Дарья Мароз-Каррат и её муж Жан-Ги, приезжая в Слуцк, живут в своём удивительном трёхэтажном доме, похожем на маленький замок-музей. Но в основном проводят время в Ницце, где сейчас работают. Корреспондент «Кур’ера» побывала в гостях у супругов. Дарья и Жан-Ги рассказали о мире художников Ниццы и о том, как чувствуют себя в Слуцке.

Молодые врачи о выборе профессии

В этом году в Слуцкую ЦРБ распределились девять молодых врачей. «Кур’ер» поговорил с тремя из них. Все девушки – случчанки. Они рассказали‚ почему связали свою жизнь с медициной‚ как устроились на новом месте работы и о своих пациентах и нагрузках.

Кому положена пенсия при страховом стаже 5-10 лет

При выходе на пенсию в 2022 году страховой стаж у мужчины в 63 года и женщины в 58 лет должен быть не менее 18,5 лет, а с начала 2023-го минимальный страховой стаж будет составлять ровно 19 лет. Но есть в Беларуси люди с особенностями социального статуса, которым существенно понизят эту планку по годам выплат в ФСЗН.

Актуальные новости о школьном питании

Питание в школах с 1 сентября будет дороже, чем в прошлом учебном году, на 11%. Повышение денежных норм в новом учебном году составит от 50 копеек до 1,5 рубля за день. Всё будет зависеть от возраста и времени пребывания ребёнка в школе. Все новости, касающиеся школьного питания в 2022/2023 учебном году, «Кур’ер» собрал в одном обзоре.

Выбираем хобби по душе

Лето закончилось, дни становятся короче, огороды отходят на второй план. А это значит, что есть возможность уделить время себе и занятию по душе. Кто-то любит вязать шарфики и тёплые носочки к зиме, кто-то вышивать, а кто-то раскрашивать карандашами или рисовать картины. Рассказываем о том, где и какие принадлежности для творчества, рукоделия можно купить в Слуцке.

Вёскі чакаюць гаспадароў

Прагулка па вуліцы роднай вёскі пакідала сумныя пачуцці. Дзікія зараснікі, разбураныя хаты… Успамінаю, як ад раніцы і да цямна працаваў вясковы люд, спадзяючыся на лепшае жыццё. Але лёс сялянскай будучыні быў вырашаны яшчэ тады. Бацькі ў адзін голас казалі сваім дзецям: «Толькі не ў калгас». І вось вынікі таго сялянскага жыцця: сядзібы ў запусценні, вёскі выміраюць. Прайшоўшы па вуліцы з канца ў канец, адзначыў тры хаты, якія выглядалі дагледжанымі. Тут жывуць гаспадары.