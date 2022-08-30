Сколько денег в среднем тратит белорусская семья в месяц

Белстат опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств на предмет располагаемых ресурсов в II квартале 2022 года. В расчёте на одну семью они составляли 1781,6 рубля в месяц. В городах сумма традиционно выше — 1869 рублей, на селе ниже — 1501,5 рубля, пишет Office Life.

В среднем одна белорусская семья, по данным Белстата, тратит в месяц 1705,7 рубля, из них 1225,2 рубля составляют потребительские расходы.

Из 1225 рублей расходы на питание занимают 41,2%, покупка непродовольственных товаров — 31,5%, оплата услуг — 24,7% (из них жилищно-коммунальные — 6,5%).