От $3500 до $4700. В Слуцке на продажу через аукцион выставили три участка под строительство частных домов

Во вторник, 20 сентября, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Все они расположены в районе улицы Тройчанской и граничат друг с другом.

Лот № 1. Земельный участок площадью 0,1135 га

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Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-9.

— Слуцк, ул. Луговая, У-9. Начальная цена — 12099,1 рубля (примерно $4729 по курсу Нацбанка).

— 12099,1 рубля (примерно $4729 по курсу Нацбанка). Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

Лот № 2. Земельный участок площадью 0,0853 га

Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-10.

— Слуцк, ул. Луговая, У-10. Начальная цена — 9092,98 рубля (примерно $3554 по курсу Нацбанка).

— 9092,98 рубля (примерно $3554 по курсу Нацбанка). Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

Лот № 3. Земельный участок площадью 0,0858 га

Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-11.

— Слуцк, ул. Луговая, У-11. Начальная цена — 9146,28 рубля (примерно $3575 по курсу Нацбанка).

— 9146,28 рубля (примерно $3575 по курсу Нацбанка). Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

Заявления об участии в аукционе принимаются по 16 сентября в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в кабинете №515 по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 189.