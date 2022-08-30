От $3500 до $4700. В Слуцке на продажу через аукцион выставили три участка под строительство частных домов

Во вторник, 20 сентября, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Все они расположены в районе улицы Тройчанской и граничат друг с другом.
Лот № 1. Земельный участок площадью 0,1135 га
- Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-9.
- Начальная цена — 12099,1 рубля (примерно $4729 по курсу Нацбанка).
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
Лот № 2. Земельный участок площадью 0,0853 га
- Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-10.
- Начальная цена — 9092,98 рубля (примерно $3554 по курсу Нацбанка).
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
Лот № 3. Земельный участок площадью 0,0858 га
- Адрес — Слуцк, ул. Луговая, У-11.
- Начальная цена — 9146,28 рубля (примерно $3575 по курсу Нацбанка).
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
Заявления об участии в аукционе принимаются по 16 сентября в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в кабинете №515 по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 189.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 7 57 08, 7 54 84, 7 50 64.