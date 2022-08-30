Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (30 августа)

Дайджест новостей за несколько последних дней.

В июле средние и реальные зарплаты бюджетников упали — минус 2,6% по сравнению с июнем.

На площади в центре Добруша (Гомельская область) установили памятник Ивану Шамякину. Ранее на этом месте был памятник Ленину (его переместили в другое место). Напомним, Добруш в эти дни готовится ко Дню белорусской письменности.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило 137 торговых объектов, которые продают школьный ассортимент. Превышения цен имели место в 32 из них. Инспекторы зафиксировали торговые надбавки на детские чулочно-носочные изделия до 46,2% и обувь до 68,8%. При этом требованиями предусмотрено не выше 30%. В некоторых случаях надбавки, например, за ранцы, обувь и одежду были от 68 до 470%. За нарушение максимальных торговых надбавок на ИП или юрлицо налагается штраф в двукратном размере от суммы завышения стоимости товара.

Белстат опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств на предмет располагаемых ресурсов в II квартале 2022 года. В среднем одна белорусская семья тратит в месяц 1705,7 рубля, из них 1225,2 рубля составляют потребительские расходы. Из 1225 рублей

расходы на питание занимают 41,2%,

покупка непродовольственных товаров — 31,5%,

оплата услуг — 24,7% (из них жилищно-коммунальные — 6,5%).

В Гродно мошенники выманили у пенсионерки свыше $200 000. Это были сбережения всей её семьи.

Громкое преступление в Орше, которое произошло 26 августа, удалось раскрыть за сутки. Преступник убил работницу почты, забрал из кассы деньги и поджёг отделение. Преступником оказался 71-летний неоднократно судимый местный житель. Во время задержания милиционеры открыли огонь на поражение. Сейчас подозреваемый госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Руководителя крупнейшей птицефабрики «Дружба» в Барановичах задержали по подозрению в получении взятки в $6500. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других коррупционных действий.

В Генпрокуратуру передали дело участников «Отрядов гражданской самообороны Беларуси». Один из них, как утверждают в ведомстве, покушался на обозревателя белорусского телевидения Григория Азарёнка.

Более 210 000 иностранцев въехали в Беларусь по «безвизу». Абсолютное большинство – граждане Латвии (более 135 0000).

Литва достроила 502-километровый барьер на границе с Беларусью. Работы стоили Вильнюсу 152 млн евро.

В очередной пакет санкций ЕС предлагают включить ограничения по визам для всех граждан России. В Евросоюзе нет единого мнения на сей счёт. Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС, и канцлер ФРГ Олаф Шольц критикуют полный запрет. Однако отдельные страны поддерживают такую инициативу и готовы её воплотить у себя, как, например, Эстония. Кроме того, Евросовет планирует обсудить полную приостановку соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Если соглашение будет отменено, визы в Европу для белорусов подорожают с 35 до 80 евро и получить их станет сложнее.

За первое полугодие 2022 года россияне направили в Роскомнадзор 63,5 тысячи жалоб на «противоправную информацию» — в том числе о боевых действиях в Украине. Всего ведомство получило более 144 тысяч обращений — это на 25% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Большая часть жалоб касалась «размещения в интернете противоправной информации, в том числе так называемых «фейков» о происходящем в Украине.

Продажи одежды и обуви в России упали с февраля на 40%. Из причин: ушли бренды, снизились доходы.

Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооружённых сил РФ до более чем 2 млн единиц (1 150 628 — доля военнослужащих). Таким образом, количество последних, по данным РБК, возросло на 137 000 человек.

На Запорожскую АЭС отправилась миссия Международного агентства по атомной энергии. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты прибудут в Энергодар уже на этой неделе. В делегации 13 представителей нейтральных стран, представителей США и Великобритании в составе делегации нет. Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Территория АЭС контролируется российскими войсками.

ООН сообщает о вывозе из Украины в рамках зерновой сделки 1,2 млн тонн продукции.

ВОЗ: В мире с начала года от COVID-19 умерли более миллиона человек.

В Германии массово запускают списанные и законсервированные угольные электростанции (с одобрения «Гринпис» и «Зелёных»).

В Европе самая сильная за 500 лет засуха. Это сказывается на урожае, и эксперты уже спрогнозировали рост цен на сельскохозяйственные культуры, в том числе на картофель. Ожидается подорожание картошки фри и чипсов.

На рынке ЕС — переизбыток апельсинов: фермеры раздают их бесплатно. Апельсинов в этом году столько, что португальские производители не могут продать урожай. Сбор заведомого неликвида и утилизация потребовали бы значительных издержек, и фермеры пытаются сэкономить, просто отдавая всё людям. Переизбыток фруктов на рынке связывают с запретом на поставки в Россию, введённым на фоне боевых действий в Украине.