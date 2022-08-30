К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур’ера».

Арендную плату запретят привязывать к валюте

С 23 сентября 2022 года до 1 января 2024 года арендодателям запретят фиксировать в договоре размер ставки арендной платы в иностранной валюте. И исключений нет — это должны сделать физлица и юрлица. Кроме того, все ранее заключённые договоры аренды нужно привести в соответствие с законодательством по 22 сентября включительно.

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Новые нормы оставляют открытым вопрос, касается ли это обычного найма жилья физлицами, на практике расчётно-справочные центры тоже трактуют нововведения по-разному. Пока нет разъяснений, советуем смотреть, что указано в названии вашего договора. Если это «договор аренды» — придётся отвязывать валюту, если другой — нет.

Пенсии и зарплаты бюджетников снова обещали повысить

Министр финансов в начале августа заявил о том, что в сентябре 2022 года бюджетников ждёт увеличение зарплат. Это произойдёт из-за повышения размера базовой ставки (напомним, за этот год она повышалась уже трижды: в марте, апреле и мае).

Вместе с повышением зарплат примерно на 10% повысятся и пенсии: средняя трудовая пенсия должна вырасти примерно на 50 рублей.

Нацбанк будет предоставлять госорганам информацию о зарегистрированных валютных договорах

С 1 сентября Национальный банк Беларуси будет предоставлять госорганам информацию о зарегистрированных валютных договорах бесплатно через информационный интернет-ресурс для регистрации валютных договоров на своём сайте.

Эти данные не будут считаться банковской тайной и будут предоставляться следующим органам:

Агентству внешнеэкономической деятельности — обо всех внешнеторговых договорах юрлиц и «ипэшников», которые являются резидентами;

госкомпаниям — о валютных договорах, которые заключили подчинённые подведомственные или входящие в их состав компании.

Самовольные строения станет проще регистрировать

В Беларуси вступает в силу временный указ №253 «Об упрощённом порядке приёмки в эксплуатацию объектов строительства».

Документ позволит местным органам власти узаконить самовольные постройки, возведённые на земельных участках до 1 сентября 2022 года. С этого момента они не будут признаваться самовольными. Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 января 2025 года.

Владельцы жилья получат налоговые извещения

С 1 января 2022 года все принадлежащие физлицам квартиры и жилые дома облагаются налогом на недвижимость (даже если это единственное жилое помещение у вас в собственности). Сумму налогов обещали прислать в извещении до 1 сентября. Оплатить авансовый платёж в размере 50% от причитающейся суммы за 2022 год нужно будет до 15 ноября.

Сбор составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Как его платить, подробнее читайте здесь.

Можно будет обменять в банке свои тысячи и миллионы

Летом 2016 года в Беларуси случилась деноминация, которая обрубила сразу четыре нуля на купюрах. Прошло шесть лет, но у белорусов на руках до сих пор находятся старые деньги. «По многочисленным просьбам» всех проспавших срок их обмена продлили аж до конца 2024 года. Выведенные из обращения купюры будут приниматься с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, но только в одной кассе Нацбанка по адресу: Минск, улица Толстого, 6.

Древесину можно будет купить напрямую у лесхоза

Новый указ №294 вступает в силу с 25 сентября и разрешает физлицам покупать древесину напрямую у лесхозов (ранее это было невозможно). Некоторые юрлица и ИП также смогут покупать древесину вне биржи, из фонда облисполкома.

Новшества в школах

С 1 сентября меняются правила для учащихся. Школьникам придётся учиться все 11 классов, а о любых гаджетах в стенах учреждения образования предстоит забыть. Также вводятся элементы школьной формы, которая станет обязательной для всех спустя год.

В старших классах будет больше белорусского и русского языков и меньше астрономии и иностранного языка. Выпускники будут сдавать два экзамена: по математике и белорусскому (русскому) языку. В аттестат они получат среднюю оценку с учётом годовой и экзаменационной.

Новое расписание автобусов

С 1 сентября в Слуцке меняется расписание некоторых городских автобусов, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей. Все изменения здесь.

Дорожают сигареты

С 1 сентября повысятся цены на некоторые сигареты

Гродненская табачная фабрика «Неман» повысит цены на 5 копеек на сигареты Kent Crystal Blue, Rothmans of London Blue. На 20 копеек подорожают Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral и Rothmans Click Purple, а Rothmans Click Hit — на 25 копеек.

«Табак-инвест» на 5 копеек повышает цены на сигареты «Корона слим», «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Kalipso Slim 100», «Форт», «Форт 7», «Форт слим».

Дорожают на 10 копеек сигареты «Корона голубая», «Корона слим 100», «Корона голубая слим 100», «Корона стиль», «Корона элит», «Корона Kalipso Slim», «Корона Kalipso Special Gold», а также сигареты «Корона» и «Корона голубая» на 21 и 24 сигареты. Camel Supercompact Blue подорожают на 15 копеек, а Camel Supercompact Аctivate Ruby — на 20.

Устанавливаются цены на сигареты Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure в размере 3,45 рубля.

Цены на ввозимые в Беларусь сигареты от «Беларусьторг» Richmond Black Edition, Richmond Bronze Edition, Richmond Red Edition, Aroma Rich Coast, Aroma Rich Highland и Aroma Rich Highland Superslims вырастут на 15 копеек. На 10 копеек дорожают Kiss Brown и Kiss Jolly.