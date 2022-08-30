На высотной части фасада Слуцкого ГДК, на обратной стороне здания, поставили строительные леса.

Ремонт Слуцкого ГДК. Взялись за высотную часть фасада, где отваливалась штукатурка (фото)
Фото: Глеб Рулёв

Ремонт Слуцкого ГДК. Взялись за высотную часть фасада, где отваливалась штукатурка (фото)

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Напомним, что ранее «Кур’ер» сообщал: на фасаде Слуцкого ГДК начался ремонт.