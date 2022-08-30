Вчера вечером, 29 августа, открыли проезд по улице 14 Партизан. Пока там лежит асфальтогранулят. Но автобусы уже ходят.

Дорога

Как сообщил «Кур’еру» Александр Шерешик, замдиректора «Дорстройсервиса», пока на участке улицы 14 Партизан, где шёл ремонт, положили не постоянное покрытие, а асфальтогранулят. Асфальтобетон там положат со временем. Реставрация канализации на улице Зелёной ещё продолжается. «Будем стараться не перекрывать движение по 14 Партизан, только иногда вмешиваться», — сказал представитель компании-генподрядчика.

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Автобусы

Как рассказали «Кур’еру» в автопарке №2, автобусы по 14 Партизан сейчас ходят по тому расписанию, что действовало до ремонта. Временный «объездной» график движения автобусов уже не актуален.

С 1 сентября будет действовать новое расписание — его можно изучить по этой ссылке. Уточнения по поводу запуска автобуса №21 автопарк внесёт позже.