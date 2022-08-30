По численному прогнозу Белгидромета, последний день лета в Слуцке будет тёплым — до +20°C. Ночью 1 сентября ожидаются кратковременные дожди, утром температура воздуха опустится до +8…+15°C, а днём столбик термометра поднимется только до +17°C.

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Школьные линейки пройдут при сильном порывистом холодном северном ветре, который принесёт резкое похолодание. Температурный фон по стране ещё понизится, и местами на торфяниках Полесья уже есть вероятность первых заморозков до -3°C, пишет БелТА со ссылкой на Белгидромет.