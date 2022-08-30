Районные осенние ярмарки в Минской области будут проходить каждую неделю по выходным с 17 сентября по 12 ноября, сообщает «Мінская праўда».

Региональные ярмарки пройдут:

8 октября — в Слуцке;

15 октября — в Солигорске.

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