Районные осенние ярмарки в Минской области будут проходить каждую неделю по выходным с 17 сентября по 12 ноября, сообщает «Мінская праўда».
Региональные ярмарки пройдут:
- 8 октября — в Слуцке;
- 15 октября — в Солигорске.
Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, то пишите:
- на электронный адрес редакции: info@kurjer.info;
- или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники»,
- или в Telegram-бот.