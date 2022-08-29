На улице Энергетиков в Слуцке повесили первый фонарь

Сегодня мой папа заметил, что на нашей улице Энергетиков повесили первый фонарь. Раньше улица в тёмное время суток не освещалась.

Будем надеяться, что и перебои с электричеством, когда оно резко выключается и опять включается, тоже останутся в прошлом.

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