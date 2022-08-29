В воскресенье, 28 августа, корреспондент «Кур’ера» прогулялся по спортивным площадкам Слуцка и посмотрел, чем занимается молодёжь в последний выходной день лета, который выдался жарким. Смотрите подборку фотографий.

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий
Фотографии: Глеб Рулёв

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

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Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий

Последний выходной лета на спортивных площадках Слуцка. Подборка фотографий