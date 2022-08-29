Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)

Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» показали, что происходило в Слуцке и окрестностях в конце прошедшей недели.

РАНЕЕ. Поздравляли самого старшего и самого младшего жителя. Как прошёл День деревни Варковичи.

Реклама

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, то пишите: