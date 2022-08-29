Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» показали, что происходило в Слуцке и окрестностях в конце прошедшей недели.

РАНЕЕ. Поздравляли самого старшего и самого младшего жителя. Как прошёл День деревни Варковичи.

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Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)
В «Агрофирме «Лучники» прошёл праздник «Дажынкі». Фотографии: Фёдор Корзун

Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото) Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)

Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)
Вечером 25 августа в деревне Лучники Глеб и Матвей Ситниковы нашли вот такого богомола. Удивлению мальчиков не было предела. Да и их родителей тоже. Далеко не каждый день и даже далеко не каждый год увидишь таких гостей из южных краёв. Впервые о замеченных случчанами богомолах «Кур’ер» писал ещё в августе 2010 года. Фотографии: семья Ситниковых
Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)
Реклама слуцких заведений рядом с KFC . Фото: Алесь Достанко
Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)
«В воскресенье в городском парке нашего города отзвучала последняя летняя танцевальная программа «Мелодии встреч». Нужно отметить отличную подборку песен и музыки — душа радовалась и сердце молодело. Какие красивые лица были у всех, кто танцевал и веселился! Вечер удался на славу!» Прислал Александр Шелехов
Танцы в парке, «Дажынкі» и богомолы. Что происходило в Слуцке и Лучниках на этих выходных (фото)
Только посмотрите, сколько людей приносили в редакцию «Кур’ера» крышечки на прошедшей неделе. Это Алиса Мазаляка, Никита Рашкевич, Лукашевич Валерия и Александр и ребята из Слуцкой СДЮШОР. Фотографии: Анастасия Коврей

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

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