Новый подвид коронавируса «ниндзя» будет доминировать осенью 2022 года. Какие у него симптомы, насколько опасен этот штамм и как защищаться – все ответы в нашем обзоре. Вероятно, «ниндзя» уже циркулирует в Слуцке.

Вот что писала в «Кур’ер» 17 августа случчанка Алёна:

Реклама

«Не успела очередная волна коронавируса толком дойти до Беларуси, а мы уже заболели. Ковид подтвердился. Причём он реально заразнее, чем предыдущие штаммы. С начала пандемии в нашей семье как-то умудрились не заразиться. Или болели бессимптомно. А тут — на тебе. Причём я бы не сказала, что мы до заражения как-то сильно контактировали.

В четверг (11 августа) появились симптомы у отца: температура выше 38,5, боль в горле, заложенный нос. Мы с сыном тут же собрались и уехали на дачу. Но через три дня и у меня, и у сына появились симптомы. Причём температура была ещё выше — 39,7. Сбить её ничем не получалось. Пришлось вызывать «скорую».

Сейчас уже лучше. Но горло по-прежнему болит, как будто стекло глотаешь. Нос заложен. Думаю, пора случчанам снова вспоминать про социальную дистанцию в 1,5 метра и маски в людных местах. Берегите себя!»

Что говорят слуцкие медики

Как рассказал «Кур’еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, в августе начался небольшой рост по коронавирусу. Пока неизвестно, какой именно это штамм.

«Рост идёт, но не прогрессиру­ю­щими темпами — менее 100 заболевших за этот месяц», — сказал Павел Кучко.

По его словам, ожидается, что в первые две недели сентября пойдёт значительный рост заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что дети выйдут с летних каникул на учёбу.

Олег Лесников, главврач Слуцкой ЦРБ, также подтвердил, что большого роста заболеваемости ещё нет. «Пока заболев­ших принимает 105-й кабинет, и он справляется. Если будет необходимость, то снова откроем «красную зону» на 3-м этаже. У нас всё на месте, ничего не демонтировали. Готовы к любому развитию событий».

Олег Лесников напомнил про вакцинацию: «Настоятельно рекомендую вакцинироваться именно сейчас — до того, как начнётся подъём. Тогда иммунитет успеет сформироваться. Вакцин у нас достаточно».

В чём опасность «омикрон-ниндзя»

Как констатируют медики, «омикрон-ниндзя» переплюнул штамм, который циркулировал весной 2022 года, по скорости распространения и заражаемости.

Замминистра здраво­охранения Александр Тарасенко так охарактеризовал подвид «омикрон-ниндзя»: «Он имеет по сравнению с дру­гими вариантами «омикрона» большую трансмиссивность и лучше ускользает от действия вирус­нейтрализующих антител».

Что известно о течении болезни

Инна Карабан, началь­ник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава, отметила, что, по имеющимся данным, протекает болезнь обычно в лёгкой форме и форме средней степени тяжести. Из симптомов заболевания медики выделяют: температура до 38 градусов или чуть выше, кашель, головная боль и боль в горле, слабость, кишечные расстройства.

Некоторые пациенты, пережившие заболевание недавно, говорят о высокой температуре, которая сложно сбивается, ломоте в суставах, болезненности в горле, как будто «туда стекла насыпали или обварили кипятком».

Помощь вакцины

За 2,5 года пандемии привитых в Беларуси около 70%, и этот показатель считается хорошим. Сейчас стоит задача в ближайшие недели привить как можно больше людей бустерной вакциной. Она «напомнит» иммунной системе об опасности заражения и при встрече с вирусом поможет быстрее выработать антитела.

В идеале надо привить бустерной вакциной 90% тех, кто уже был привит ранее. Пока до идеала Беларуси далеко. По данным Минздрава Беларуси, только около 30% белорусов сделали бустерную вакцину.

Чем прививаться первично и повторно

Все вакцины, которые есть в Беларуси («Спутник V», «Спутник Лайт», Sinopharm), эффективны против штамма «ниндзя».

Взрослых в Беларуси от 18 лет и старше с августа 2022 года против ковида вакцинируют одной дозой российской вакцины «Спутник Лайт», двумя дозами российской «Гам-Ковид-Вак» или китайской Sinopharm.

Ревакцинация будет проводиться взрослой группе (18+) одной дозой «Спутник Лайт» либо одной дозой «Гам-Ковид-Вак» (ком­­понентом 1 или ком­понентом 2 вне зависимости от ранее исполь­зованной вакцины).

Детям в возрасте 5-17 лет первичную вак­цинацию будут предлагать делать дву­мя дозами китайской вакцины Sinopharm.