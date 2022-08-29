Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 августа. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Катерина Борисовец • Слуцк (@borisovka24)

Реклама

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @dasha.cherkas_

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Дарья (@daria_love_world)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Женя Пенязь (@peniaz_mjhsk)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Veronika (@sever_veronika)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Артур Дубовик (@69dubik69)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Вадим Лукашевич (@lukaschevich.vadim)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Мошко Виктор (@moshkoviktor)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Евгений Саванович (@savoskin.92)