Куда пойти после уроков

До сентября осталось пару дней, и дети снова пойдут в школу. Обучение — важная часть жизни ребёнка, однако школьной программы недостаточно, чтобы раскрыть весь его потенциал. Как правило, школьник вместе с родителями выбирает секцию или кружок, который посещает после уроков. Чтобы помочь детям и родителям с выбором дополнительных занятий на этот учебный год, «Кур’ер» подготовил материал о секциях, кружках и образовательных курсах для детей в Слуцке.
Театр моды VERSHINA
Детский театр моды Vershina приглашает на обучение детей
от 4 до 17 лет, а также взрослые группы 18+.
Программа включает в себя:
- фотопозирование;
- подиумный шаг;
- дефиле-фристайл;
- дизайн;
- актёрское мастерство.
- Международное сотрудничество, съёмки на телеканале «Europa+TV Беларусь».
- Занятия проходят на базе фотостудии «ДAЛОНi».
Мы развиваем детей по самым модным методикам.
Запись по телефонам:
(8029) 675 675 3, (8029) 765 765 0.
Соц. сети:
- Инстаграм: @teatrvershina_soligorsk, @teatrvershina,
- Вконтакте: Театр моды «VershinA»
ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация» «ВЕРШИНА» УНП 194905643
Школа тенниса
Для маленьких любителей активно и с пользой проводить время приглашаем на тренировки по теннису в г. Слуцке!
- Набор детей с 4 до 15 лет.
- Детский тренер с европейской лицензией ITF coaching.
- Незаурядные тренировки.
- Отличное времяпрепровождение.
- Классная дружная команда.
Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО!
Телефон для записи: (8029) 126 43 56
Инстаграм: @komsa.school
ИП Комса С.С. УНП 691514185
Студия детского развития «КлЁвик»
Студия детского развития «КлЁвик» приглашает на занятия:
- подготовка детей к школе;
- развивающие занятия для ШКОЛЬНИКОВ (1-4-е классы);
- преодоление трудностей школьного обучения (дисграфия, дислексия, дискалькулия);
- скорочтение/техника чтения;
- коррекция почерка;
- ментальная арифметика;
- нейропсихологическая диагностика.
Адрес: ул. М. Богдановича, 46/2.
Телефон (Viber): (8029) 875 216 2.
Инстаграм: @irinka.gabova
Физ. лицо Габова И.А. КЕ8422339
Школа эстетической групповой гимнастики «АИСТА»
Школа эстетической групповой гимнастики «АИСТА» приглашает на занятия девочек от 4-х лет на учебно-тренировочный сезон 2022-2023 года.
Ваших деток ждут:
- увлекательные и интересные тренировки;
- соревнования в первый год обучения;
- открытые занятия для родителей.
Телефон для записи: (8029) 774 82 80.
Подарите своему ребёнку мир гимнастики!
Инстаграм: @aista.agg
Вконтакте: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «АИСТА»
ИП Нарывская Д.А. УНП 192707760
Англо-студия Prime Time
Хотите, чтобы ваш ребёнок полюбил английский и научился свободно общаться?
Приходите в англо-студию Prime Time!
Наши программы:
- 1-2 класс — увлекательно готовим к школьному английскому;
- 3-4 класс — закладываем прочный фундамент, учим читать, говорить;
- 5-9 классы — работаем со всеми аспектами языка, делаем упор на развитие речи и понимание на слух;
- 10-11 классы — готовим к успешной сдаче ЦТ.
Ждём юных англичан по адресу: ул.14 Партизан, 17 (напротив «Европарка»).
Телефон: (8029) 507 22 87.
Instagram @english_slutsk
Физ. лицо Плютинская А.Г. КА5234723
Школа информационных технологий IT school
Открыт набор на новый учебный год в школу информационных технологий IT school.
Приглашаем ваших детей на занятия:
- робототехника для детей 6+ Lego;
- программирование Python, Minecraft;
- разработка игр (Kodu, Scratch);
- помощь в изучении школьной программы 5-10 класс.
Здесь ваши дети откроют для себя увлекательный мир современной робототехники и в непринуждённой игровой форме начнут осваивать искусство программирования.
Телефон: (8029) 871 761 2
Сайт: it-school.by
Инстаграм: @itschoolby
ООО «АйТи Скул» УНП 291453116
Детский развивающий центр «Лесенка»
Приглашаем ребят с 10 месяцев до 14 лет на увлекательные и полезные занятия!
Программы для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста с 10 месяцев до 7 лет:
- подготовка к школе;
- английский язык;
- занятия по раннему развитию;
- занятия с логопедом.
Программы для детей ШКОЛЬНОГО возраста от 7 до 14 лет:
- ментальная арифметика;
- скорочтение;
- каллиграфия;
- логика;
- английский язык.
На занятиях по курсу «Подготовка к школе» ребята:
- обучатся счёту, письму, чтению;
- подготовят руки к письму;
- получат развитие основных психических процессов;
- познакомятся с окружающим миром;
- сформируют навыки общения со сверстниками.
«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных и творческих способностей, основанная на системе устного счёта. Освоив её, ребёнок сможет решать арифметические задачи в уме за считанные секунды. Пробное занятие — бесплатно.
Запись по телефонам:
(8029) 66 11 588, (8033) 352 62 03.
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк»,
5-й этаж, левое крыло.
Инстаграм: @lecenka_centr
Вк: Детский развивающий центр Лесенка СлуцкСолигорск
ЧП «ДимЯр» УНП 690722573
Футбольная школа Respect
Если ваш ребёнок ни минуты не сидит на месте и готов целый день неустанно бегать — футбол точно для него!
В футбольной школе Respect открывается набор детей от 2017 до 2012 года рождения.
В трёх филиалах:
- Солигорск,
- Слуцк,
- Старобин.
Основатели школы имеют международную тренерскую категорию А УЕФА.
Тренировки проводятся по собственной программе, где основными принципами является воспитание игрока, который востребован в любой системе игры, т.е. развитие техники и интеллекта. А также создание структуры, где играют доморощенные футболисты.
Запись по телефону:
г.Солигорск, г.Старобин:
(8044) 704 37 14.
г.Слуцк: (8044) 763 86 06
Инстаграм: @fs_respect
ВК: ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «RESPECT»
ИП Суворов С.В. УНП 692059421
Йога в гамаках для подростков
Студия йоги «Маленькая Будда» приглашает подростков на йогу в гамаках.
Тренировки подойдут для мальчиков и девочек от 10 лет.
Какая польза: йога в гамаках развивает ребёнка физически. С помощью ощущения полёта и покачивания снимает эмоциональное напряжение. Йога в гамаках является профилактикой плоскостопия, сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Снимает тревогу и учит чувствовать своё тело.
Когда: по средам в 16.00.
Где: студия йоги «Маленькая Будда», находится на «Авторынке»,
1-й переулок Железнодорожный, 2.
Стоимость занятия — 10 рублей. Группа: 8 человек, в первое время занятия раз в неделю.
По всем вопросам звоните, пишите: (8033) 318 99 30 (Виктория).
Инстаграм: @little_buddha_slutsk
ИП Капская В.А. УНП 693203198