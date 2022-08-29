Куда пойти после уроков

До сентября осталось пару дней, и дети снова пойдут в школу. Обучение — важная часть жизни ребёнка, однако школьной программы недостаточно, чтобы раскрыть весь его потенциал. Как правило, школьник вместе с родителями выбирает секцию или кружок, который посещает после уроков. Чтобы помочь детям и родителям с выбором дополнительных занятий на этот учебный год, «Кур’ер» подготовил материал о секциях, кружках и образовательных курсах для детей в Слуцке.

Театр моды VERSHINA

Детский театр моды Vershina приглашает на обучение детей

от 4 до 17 лет, а также взрослые группы 18+.

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Программа включает в себя:

фотопозирование;

подиумный шаг;

дефиле-фристайл;

дизайн;

актёрское мастерство.

Международное сотрудничество, съёмки на телеканале «Europa+TV Беларусь».

Занятия проходят на базе фотостудии «ДAЛОНi».

Мы развиваем детей по самым модным методикам.

Запись по телефонам:

(8029) 675 675 3, (8029) 765 765 0.

Соц. сети:

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ОО «Молодёжная культурно-просветительская организация» «ВЕРШИНА» УНП 194905643

Школа тенниса

Для маленьких любителей активно и с пользой проводить время приглашаем на тренировки по теннису в г. Слуцке!

Набор детей с 4 до 15 лет.

Детский тренер с европейской лицензией ITF coaching.

Незаурядные тренировки.

Отличное времяпрепровождение.

Классная дружная команда.

Первое пробное занятие – БЕСПЛАТНО!

Телефон для записи: (8029) 126 43 56

Инстаграм: @komsa.school

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ИП Комса С.С. УНП 691514185

Студия детского развития «КлЁвик»

Студия детского развития «КлЁвик» приглашает на занятия:

подготовка детей к школе;

развивающие занятия для ШКОЛЬНИКОВ (1-4-е классы);

преодоление трудностей школьного обучения (дисграфия, дислексия, дискалькулия);

скорочтение/техника чтения;

коррекция почерка;

ментальная арифметика;

нейропсихологическая диагностика.

Адрес: ул. М. Богдановича, 46/2.

Телефон (Viber): (8029) 875 216 2.

Инстаграм: @irinka.gabova

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Физ. лицо Габова И.А. КЕ8422339

Школа эстетической групповой гимнастики «АИСТА»

Школа эстетической групповой гимнастики «АИСТА» приглашает на занятия девочек от 4-х лет на учебно-тренировочный сезон 2022-2023 года.

Ваших деток ждут:

увлекательные и интересные тренировки;

соревнования в первый год обучения;

открытые занятия для родителей.

Телефон для записи: (8029) 774 82 80.

Подарите своему ребёнку мир гимнастики!

Инстаграм: @aista.agg

Вконтакте: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «АИСТА»

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ИП Нарывская Д.А. УНП 192707760

Англо-студия Prime Time

Хотите, чтобы ваш ребёнок полюбил английский и научился свободно общаться?

Приходите в англо-студию Prime Time!

Наши программы:

1-2 класс — увлекательно готовим к школьному английскому;

3-4 класс — закладываем прочный фундамент, учим читать, говорить;

5-9 классы — работаем со всеми аспектами языка, делаем упор на развитие речи и понимание на слух;

10-11 классы — готовим к успешной сдаче ЦТ.

Ждём юных англичан по адресу: ул.14 Партизан, 17 (напротив «Европарка»).

Телефон: (8029) 507 22 87.

Instagram @english_slutsk

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Физ. лицо Плютинская А.Г. КА5234723

Школа информационных технологий IT school

Открыт набор на новый учебный год в школу информационных технологий IT school.

Приглашаем ваших детей на занятия:

робототехника для детей 6+ Lego;

программирование Python, Minecraft;

разработка игр (Kodu, Scratch);

помощь в изучении школьной программы 5-10 класс.

Здесь ваши дети откроют для себя увлекательный мир современной робототехники и в непринуждённой игровой форме начнут осваивать искусство программирования.

Телефон: (8029) 871 761 2

Сайт: it-school.by

Инстаграм: @itschoolby

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ООО «АйТи Скул» УНП 291453116

Детский развивающий центр «Лесенка»

Приглашаем ребят с 10 месяцев до 14 лет на увлекательные и полезные занятия!

Программы для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста с 10 месяцев до 7 лет:

подготовка к школе;

английский язык;

занятия по раннему развитию;

занятия с логопедом.

Программы для детей ШКОЛЬНОГО возраста от 7 до 14 лет:

ментальная арифметика;

скорочтение;

каллиграфия;

логика;

английский язык.

На занятиях по курсу «Подготовка к школе» ребята:

обучатся счёту, письму, чтению;

подготовят руки к письму;

получат развитие основных психических процессов;

познакомятся с окружающим миром;

сформируют навыки общения со сверстниками.

«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных и творческих способностей, основанная на системе устного счёта. Освоив её, ребёнок сможет решать арифметические задачи в уме за считанные секунды. Пробное занятие — бесплатно.

Запись по телефонам:

(8029) 66 11 588, (8033) 352 62 03.

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк»,

5-й этаж, левое крыло.

Инстаграм: @lecenka_centr

Вк: Детский развивающий центр Лесенка СлуцкСолигорск

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ЧП «ДимЯр» УНП 690722573

Футбольная школа Respect

Если ваш ребёнок ни минуты не сидит на месте и готов целый день неустанно бегать — футбол точно для него!

В футбольной школе Respect открывается набор детей от 2017 до 2012 года рождения.

В трёх филиалах:

Солигорск, Слуцк, Старобин.

Основатели школы имеют международную тренерскую категорию А УЕФА.

Тренировки проводятся по собственной программе, где основными принципами является воспитание игрока, который востребован в любой системе игры, т.е. развитие техники и интеллекта. А также создание структуры, где играют доморощенные футболисты.

Запись по телефону:

г.Солигорск, г.Старобин:

(8044) 704 37 14.

г.Слуцк: (8044) 763 86 06

Инстаграм: @fs_respect

ВК: ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «RESPECT»

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ИП Суворов С.В. УНП 692059421

Йога в гамаках для подростков

Студия йоги «Маленькая Будда» приглашает подростков на йогу в гамаках.

Тренировки подойдут для мальчиков и девочек от 10 лет.

Какая польза: йога в гамаках развивает ребёнка физически. С помощью ощущения полёта и покачивания снимает эмоциональное напряжение. Йога в гамаках является профилактикой плоскостопия, сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Снимает тревогу и учит чувствовать своё тело.

Когда: по средам в 16.00.

Где: студия йоги «Маленькая Будда», находится на «Авторынке»,

1-й переулок Железнодорожный, 2.

Стоимость занятия — 10 рублей. Группа: 8 человек, в первое время занятия раз в неделю.

По всем вопросам звоните, пишите: (8033) 318 99 30 (Виктория).

Инстаграм: @little_buddha_slutsk

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ИП Капская В.А. УНП 693203198