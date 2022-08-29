Поздравляли самого старшего и самого младшего жителя. Как прошёл День деревни Варковичи (фото)

В субботу, 27 августа, в Варковичах отмечали День деревни. На мероприятие пришли не только сельчане, но были и гости из города. Концертную программу подготовил Лучниковский центр культуры.

На празднике присутствовал председатель Серяжского сельисполкома Артем Демьянов, он выступил с поздравительным словом и вручил некоторым жителям подарки.

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Для гостей праздника работали тир, батут, продавалась сладкая вата. За 5 рублей можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Подарки и призы получили сельчане в следующих номинациях: