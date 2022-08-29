В Копыльском музее будет хранится коллекция уникальных монет. Самая ценная из них стоит около 6 тысяч рублей

111 старинных монет времён ВКЛ и Речи Посполитой, изъятые минскими таможенниками при их незаконном вывозе из Беларуси, теперь будут представлены в экспозиции Копыльского районного краеведческого музея.

Коллекция монет общей стоимостью более 43 тысяч рублей является уникальной в своём роде не только по меркам Беларуси, но и в рамках международного нумизматического сообщества.

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Житель столицы, следуя из Национального аэропорта «Минск» авиарейсом «Минск-Стамбул», пытался незаконно вывезти монеты, скрыв их от таможенного контроля в багаже и личных вещах. Экспертом таможенной лаборатории установлено, что представленные на исследование предметы изготовлены более 100 лет назад и относятся к категории культурных ценностей.

Большую часть монет составляют «трояки», отчеканенные из серебра на монетных дворах ВКЛ и Речи Посполитой в 16-17 веках. Самой ценной и дорогой является монета 1580 года с портретом короля Стефана Батория стоимостью около 6 тысяч рублей. Самая старая монета отчеканена в 1556 году при великом князе литовском Жигимонте II Августе. Её стоимость – около 5 тысяч рублей. Часть монет отчеканены в Российской империи в первой половине 19 века.

Гражданин, намеревавшийся вывезти их из страны, решением суда Октябрьского района г. Минска признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, а культурные ценности у него конфискованы. По решению Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь дальнейшим местом хранения историко-культурных ценностей определён Копыльский районный краеведческий музей.

Попытки вывоза историко-культурных ценностей белорусскими таможенниками пресекаются довольно часто. Так, количество изъятых таможенными органами предметов историко-культурной ценности за 2021 год — 643 единицы, в их числе иконы, монеты, медали, мебель и предметы интерьера. В текущем году уже изъято 123 предмета, в их числе книги, монеты, иконы, статуэтки, которые уже признаны историко-культурными ценностями.