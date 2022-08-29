Пятое подряд поражение, тренер подаёт в отставку. Матч «Слуцка» с «Минском» закончился со счётом 0:1

Ещё одно поражение получил СФК «Слуцк», на этот раз в Минске, в матче с одноимённой командой. Игра в субботу на домашнем стадионе «Минска» закончилась со счётом 0:1 в пользу столичных футболистов.

«Слуцк» по-прежнему находится на 12-й строчке турнирной таблицы. На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей команды Александр Бразевич сказал, что подаёт в отставку, сообщает СТВ.

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Следующая игра пройдёт в пятницу, 2 сентября, в 17.00 в Слуцке на стадионе «Городской». «Сахарники» сыграют с «Арсеналом» (Дзержинск), одним из аутсайдеров чемпионата. Предыдущая встреча «Слуцка» с «Арсеналом» в апреле закончилась ничьей.