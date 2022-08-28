Минприроды рассказало, сколько мусора оставляют после себя белорусы и какой их процент направляется на вторичную переработку. Соответствующая информация была озвучена на заседании коллегии министерства, которое состоялось 19 августа 2022 года.

По оперативной информации территориальных органов Минприроды, по итогам 6 месяцев 2022 г. объём образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составил порядка 1700 тыс. т (за аналогичный период 2021 г. – 1379 тыс. т, 2020 г. – 1440 тыс. т).

Таким образом, объём ТКО, который оставляют после себя белорусы, за последние 12 месяцев вырос более чем на 20%, пишет «Экономическая газета».

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При этом уровень использования ТКО по итогам 6 месяцев текущего года составил 34,3% (в аналогичный период 2021 г. этот показатель составлял 27,2 %, 2020 г. – 27,3 %).

Выше республиканского уровень доля перерабатываемых ТКО отмечается в Могилёвской (41,6%), Брестской (37,5%), Витебской (36,9%), Гродненской (36,5%) областях и г. Минске (35,7%).

Как отмечает Минприроды, увеличение уровня использования ТКО обусловлено, в том числе, постоянным контролем со стороны территориальных органов Минприроды за эксплуатацией объектов захоронений ТКО, а также за недопущением захоронения ВМР (вторичных материальных ресурсов – то есть таких отходов, которые могут быть направлены на вторичную переработку).

Из 408 проведённых выборочных проверок субъектов хозяйствования наибольшее количество выявляемых правонарушений (примерно 45,5%) приходится на несоблюдение законодательства в области обращения с отходами.