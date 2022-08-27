Большую часть полученного мёда продали на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов.

Четыре улья разместили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, следует из заявления, размещённого на сайте альянса.

Уточняется, что этот проект запустили в рамках участия НАТО в европейских экологических инициативах ещё два года назад: в 2020-м в штаб-квартире альянса установили два первых улья. Производство мёда пошло успешно и проект решили расширить, удвоив число ульев.

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В сезон каждый из ульев вырабатывает около 80-100 килограммов мёда за сезон, большую часть оставляют пчёлам.

За год пчеловоды альянса собирают с каждого улья примерно 25 килограммов мёда.

«Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов», — сообщили в альянсе.

Вымирание пчёл

Во второй половине XX века учёные впервые зафиксировали вымирание пчёл, которое превышает их естественную гибель. В конце прошлого столетия этот процесс только ускорился. С 2006 года пчёлы исчезают в огромных масштабах. Только в 2015 году на территории США погибло примерно 40% пчелиных колоний, в Европе их число упало на 12%, пишет «Спутник».

Учёные считают, что если высокая смертность пчёл сохранится, они могут полностью исчезнуть к 2035 году. А это может привести и к гибели человечества от голода, ведь с исчезновением пчел исчезнут все опыляемые растения и травоядные животные.

В 2017 году Генассамблея ООН утвердила Всемирный день пчёл — он отмечается 20 мая: в этот день в 1734 году родился Антон Янша — словенский художник и автор трудов о пчёлах, который заложил основы современного пчеловодства и разработал конструкцию улья, используемую до сих пор.