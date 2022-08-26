За 6 месяцев объём производства промышленной продукции составил 904,5 млн рублей, или 133,2% к аналогичному периоду прошлого года, пишет «Слуцкі край».



Индекс промышленного производства составил 105,7%. Организациями Случчины обеспечено 7,1% областного объёма промышленного производства.

Обеспечен рост производства в нату­ральном выражении востребованных видов продукции:

молока (134,2%),

цельномолоч­ной продукции (130,6%),

масла сливочного (107,4%),

твёрдых сыров (120,1%),

майонезов и соусов (121,2%),

свинины (116,2%),

говядины (137,9%),

колбасных изделий (119,7%),

мяса и субпродуктов (134,3%),

консервов (217,8%),

муки (111,5%),

хлебобулочных изделий (124,7%),

сухарей, печенья (125,3%),

уксуса (128,8%),

тротуарной плитки (120,8%).

В целом по району доходы превышают затраты на 6%. Так за январь–июнь этого года выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 1 197,9 млн руб., увеличилась на 16,6% к уровню прошлого года. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг увеличилась на 10,6% к уровню прошлого года и составила 948,2 млн рублей.

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Снизилось число убыточных предприя­тий (с 10 до 6) по сравне­нию с прошлым годом. На 42 вновь созданные предприятия в 2021-2022 годах трудоустроено 72 человека, из них в I полугодии — 15.

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