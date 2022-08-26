Сколько часов светит солнце в Слуцке. Интересная статистика про климат в городе (инфографика)

В экологическом докладе «Схема озелененных территорий общего пользования г. Слуцка» есть раздел про климат на территории города. «Кур’ер» выбрал самое интересное.

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Что ещё известно про климат в Слуцке

Климат территории Слуцка умеренно континентальный. Зима умеренно холодная, с частыми оттепелями; вегетационный период тёплый. Это обусловлено тем, что город расположен в центральной части Беларуси, преобладанием западного переноса воздушных масс, близостью Атлантического океана и нет преград на пути продвижения воздушных потоков.

Переход среднесуточной температуры воздуха через +10°C в сторону понижения происходит в конце ноября, через +5°С — в конце октября, через 0°С — в конце ноября.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону повышения отмечается в конце марта, через +5°С — в середине апреля, через +10°C — в конце апреля.

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря и сохраняется до конца марта.

Сильное влияние микроклимата территории Слуцка оказывает ветровой режим. Преобладающими направлениями ветра в течение года являются западные и юго-восточные. Летом ветра дуют с Запада (20%), а зимой — с Юго-Запада (18%).

Как парниковый эффект влияет на климат в Слуцке

С 1989 года в Беларуси начался самый продолжительный период потепления за всё время инструментальных наблюдений за температурой воздуха на протяжении последних почти 130 лет. С 1989-го по 2021-й среднегодовая температура воздуха в Беларуси на 1,3-1,5°С превысила климатическую норму, которая принята Всемирной метеорологической организацией.

В результате потепления изменились границы агроклиматических зон (областей): Северная агроклиматическая область распалась, а на юге Белорусского Полесья образовалась новая, более тёплая агроклиматическая область. Исследования показывают, что этот процесс не остановится в ближайшие десятилетия.

Из-за изменения климата теперь Слуцк входит в южную агроклиматическую область. У этого есть как отрицательные, так и положительные последствия.

Отрицательные:

повышение вероятности экстремальных и неблагоприятных гидрометеорологических условий, рост максимальных температур воздуха, волн тепла;

увеличение интенсивности и частоты засух;

появление новых вредителей и болезней;

увеличение интенсивности осадков, приводящее к эрозии почв или повреждениям растений;

недостаточная влагообеспеченность в вегетационный период, увеличение спроса на воду.

Положительные:

более раннее начало весенних процессов и увеличение продолжительности вегетационного периода;

увеличение теплообеспеченности;

более раннее окончание весенних заморозков и увеличение продолжительности беззаморозкового периода;

продвижение на север зоны выращивания теплолюбивых культур.

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