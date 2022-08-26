В понедельник, 29 августа, в Минске пройдёт аукцион по продаже 16 лотов, в которые входит имущество бывшего завода «Эмальпосуда». Один из них — благоустройство территории. Начальная цена каждого лота — 299 402 рубля.

В лот «Благоустройство территории» включили:

Реклама
  • покрытие проезда к заводоуправлению;
  • проезд к заводоуправлению;
  • покрытие проезда и площадки вертикальной;
  • ворота въездные центральные;
  • ворота аварийные;
  • железобетонное ограждение;
  • композицию рабочего;
  • декоративный забор;
  • ворота выездные.
Скульптура рабочего, декоративный забор и ворота. С аукциона продают имущество бывшего завода «Эмальпосуда» в Слуцке
Центральные въездные ворота. Фотографии: Олеся Белая
Скульптура рабочего, декоративный забор и ворота. С аукциона продают имущество бывшего завода «Эмальпосуда» в Слуцке
Территория завода

Напомним, что «Кур’ер» сделал проект «Город заброшенных заводов». В XXI веке в Слуцке закрылись семь крупных производственных предприятий. Многие случчане отдали этим заводам лучшие годы и тяжело переживали закрытие. Читайте про завод «Эмальпосуда» — загубленный бренд Слуцка.