В понедельник, 29 августа, в Минске пройдёт аукцион по продаже 16 лотов, в которые входит имущество бывшего завода «Эмальпосуда». Один из них — благоустройство территории. Начальная цена каждого лота — 299 402 рубля.
В лот «Благоустройство территории» включили:
- покрытие проезда к заводоуправлению;
- проезд к заводоуправлению;
- покрытие проезда и площадки вертикальной;
- ворота въездные центральные;
- ворота аварийные;
- железобетонное ограждение;
- композицию рабочего;
- декоративный забор;
- ворота выездные.
Напомним, что «Кур’ер» сделал проект «Город заброшенных заводов». В XXI веке в Слуцке закрылись семь крупных производственных предприятий. Многие случчане отдали этим заводам лучшие годы и тяжело переживали закрытие. Читайте про завод «Эмальпосуда» — загубленный бренд Слуцка.