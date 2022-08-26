В понедельник, 29 августа, в Минске пройдёт аукцион по продаже 16 лотов, в которые входит имущество бывшего завода «Эмальпосуда». Один из них — благоустройство территории. Начальная цена каждого лота — 299 402 рубля.

В лот «Благоустройство территории» включили:

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покрытие проезда к заводоуправлению;

проезд к заводоуправлению;

покрытие проезда и площадки вертикальной;

ворота въездные центральные;

ворота аварийные;

железобетонное ограждение;

композицию рабочего;

декоративный забор;

ворота выездные.

Напомним, что «Кур’ер» сделал проект «Город заброшенных заводов». В XXI веке в Слуцке закрылись семь крупных производственных предприятий. Многие случчане отдали этим заводам лучшие годы и тяжело переживали закрытие. Читайте про завод «Эмальпосуда» — загубленный бренд Слуцка.