Люди недели: бывший директор «Слуцких поясов», бывший глава управления и пенсионерка, которая 9 месяцев не поливала цветы

На этой неделе «Кур’ер» писал о разных жителях Слуцка: это Светлана Нимера, которая ушла из «Слуцких поясов», Андрей Неделько на новой должности, епископ Евсевий, за которого собирают подписи верующие, а также женщина, которая удивилась, что её цветы выдержали 9 месяцев без полива.

Светлана Нимера

Светлана Нимера — бывший директор РУП «Слуцкие пояса». Она покинула свою должность 19 августа по соглашению сторон. С 20 апреля по 31 октября 2021 года Светлана Нимера исполняла обязанности директора, а с 1 ноября 2021 года заступила на пост директора предприятия. За время её руководства на фабрике сделали ремонт в прядильно-ткацком цеху и частично модернизировали производство.

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должность директора РУП «Слуцкие пояса» Светлана Нимера покинула

Антонина Михневич

Антонина Михневич — пенсионерка из Слуцка. В сентябре 2020 года она уехала к родственникам в Мурманск и из-за «ковида» застряла там на 9 месяцев. В квартире остались комнатные растения — толокнянка, алоэ и золотой ус, — которые некому было полить. Случчанка беспокоилась за них. Но когда в июне 2021 года она вернулась домой, то обнаружила, что все растения живы. Причём болел только один цветок, остальные выглядели абсолютно здоровыми.

оказалось, что её комнатные цветы выжили Жительница Слуцка из-за «ковида» застряла в Мурманске на 9 месяцев. Когда она вернулась,

Андрей Неделько

Андрей Неделько — бывший начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома. На этой неделе «Слуцкий край» разместил информацию, что Неделько теперь работает в детском санатории «Случь» на должности заместителя директора по идеологической, культурно-массовой и воспитательной работе.

управления по образованию Слуцкого района Куда ушёл работать Андрей Неделько, бывший начальник

Галина Ванкевич

Галина Ванкевич — председатель Слуцкой еврейской общины «Помни». В этом месяце она обнаружила, что мемориал тысячам расстрелянных случчан в Горевахе зарос травой. Галина Михайловна собрала неравнодушных людей, которые помогли и навели там порядок. Также она поговорила с руководством филиала «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер», и директор предприятия согласился по просьбе общины помогать с уборкой мемориала.

Его благоустроила еврейская община своими силами Мемориал расстрелянным случчанам в Горевахе зарос травой.

Епископ Евсевий

Евсевий (Тюхлов) — епископ Слуцкий и Солигорский, глава Слуцкой епархии. На этой неделе православные верующие собирали подписи, чтобы епископа Евсевия оставили в Слуцке, так как появилась информация, что его могут отправить в Витебскую епархию. «Владыка Евсевий своей жизнью, своим личным примером проповедует Евангелие. Человек необыкновенной искренности, честности и христианской доброты! Как же повезло Слуцкой епархии!», — написала о епископе одна из прихожанок.