В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.

30 августа 2022 года с 09-00 до 14-00 у потребителей по адресу:

Реклама

ул. Загородная №№ 7-15 (нечётные), 21-35 (нечётные);

ул. 14-ти Партизан №№ 90-118 (четные), 126.

Напомним, что 30 августа с 08.30 до 11.30 также отключат электроэнергию по адресам: