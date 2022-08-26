В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение по следующим адресам.
30 августа 2022 года с 09-00 до 14-00 у потребителей по адресу:
- ул. Загородная №№ 7-15 (нечётные), 21-35 (нечётные);
- ул. 14-ти Партизан №№ 90-118 (четные), 126.
Напомним, что 30 августа с 08.30 до 11.30 также отключат электроэнергию по адресам:
- ул. Зелёная №№ 1-9, 11, 13, 15;
- ул. Садовая №№ 28-34 (чётные);
- ул. Майская №№ 2-8, 10-16 (чётные), 20, 21;
- ул. Центральная №№ 22, 30.