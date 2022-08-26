В Слуцкой больнице ремонтируют первый этаж инфекционного отделения. Деньгами помогают все предприятия

Второй этаж инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ отремонтировали в 2021 году. Сейчас идёт ремонт на первом. Работы идут за счёт материальной помощи предприятий сельхозпредприятий Слуцкого района.
Об этом «Кур’еру» рассказал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.
Он пояснил, что в прошлом году работы завершили в сентябре. В это раз работы они постараются доделать не позже. «Отделение будет выглядеть достойно», — добавил Олег Лесников.
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