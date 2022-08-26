«Это похоже на разминирование»… Что сейчас происходит на улице Зелёной в Слуцке (и как долго всё будет)

На прошлой неделе мы уже дали «картинку» и перспективу работ на улице 14 Партизан и Зелёной в Слуцке («Ни фига себе сюрприз»… Почему реконструкция может затянуться), из-за которых перекрыто движение транспорта на одной из самых оживлённых улиц города.

Кратко напомним. Изначально, с 27 июля, полагалось, что будет копаться пусть очень глубокая, но обычная траншея. Туда укладываются новые трубы канализации, делаются колодцы, в том числе поворотный (тот самый, что на улице 14 Партизан прямо у ограды старого городского кладбища). А потом просто всё засыпается сверху.

Но сюрпризы с другими подземными коммуникациями, в том числе ещё времён СССР, заставили рабочих и их руководителей взяться за головы.

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И вот сейчас, в течение этой недели, работа похожа на разминирование. Ведь, как мы писали раньше, часть участка сверху не выкопаешь – нужно делать дыру под коммуникациями.

Речь идёт о двух «проколах». Один от поворотного колодца с 14 Партизан в сторону улицы Зелёной. Ещё один «прокол» сделают между колодцами напротив «Копеечки».

Прокол делается не буром, а гидравлическими домкратами, которые вдавливают грунт. Каждый раз, когда работает экскаватор или челнок, выгребающий землю, рабочие с опасением вглядываются, как бы не задеть старые и новые коммуникации. Или случайно не оставить тысячи людей, например, без интернета.

Сейчас на «поворотном» колодце сварщики работают в следующих условиях: 30-градусная жара, тесная яма без вентиляции, почти 6-метровая глубина.

К сложностям в работе добавлялись простои. Коммуникации, проложенные под асфальтом на Зелёной, принадлежат разным службам, и строителям приходится ждать, пока приедут рабочие той или иной организации, чтобы поработать со своими коммуникациями. Кое-какие «трубки» проходят уже на глубине 20 см под асфальтом.

Всё было настолько сложно, что в середине недели жители этой части Слуцка начали говорить: будут на несколько дней отключать канализацию. Но людей быстро успокоили: никто в здравом уме не будет топить огромный микрорайон в сточных водах.

Руководство и рабочие «Дорстройсервиса» стремятся закончить работы на улице 14 Партизан до конца месяца, чтобы уже к 1 сентября открыть движение по этой улице.

А улицу Зелёную, по которой продолжится прокладка новых труб, ещё предстоит «разминировать». Там тоже могут оказаться сюрпризы. Тем более такая глубина укладки чревата и непредсказуемым поведением грунта.