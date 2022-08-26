«Синенький» магазин, продуктовый на Слуцком рынке и испытательную станцию снова продают с аукциона

В среду, 7 сентября, комитет «Минскоблимущество» проведёт повторный аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Слуцкого района. Лоты — здания магазинов на Виленской и на Слуцком рынке, а также здание испытательной станции.

Каждое здание продаётся вместе с правом заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Здание и право аренды участка — единый предмет аукциона.

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Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5. Время: 12.00.

Лот 1

Здание испытательной станции (53,3 кв.м), одноэтажное, 1972 года постройки.

Адрес: Слуцк, ул. Гагарина, 4/3.

Начальная цена: 5 808,09 рубля.

Лот 2

Здание магазина № 15 (230,5 кв.м), одноэтажное, 1983 года постройки.

Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 106.

Начальная цена: 131 313,47 рубля.

Лот 3

Здание магазина № 14 (100,5 кв.м), одноэтажное, 1981 года постройки.

Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, 12А.

Начальная цена: 41 321,83 рубля.