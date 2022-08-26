Случчанин уехал в Минск, чтобы избивать и грабить жителей столицы

В Минске оперативники уголовного розыска Октябрьского РУВД задержали 32-летнего жителя Слуцкого района, который в столичном сквере избил минчанина, забрал у него сумку с деньгами и снял с ног кроссовки.

Оказалось, что накануне подозреваемый сорвал с шеи другого минчанина цепочку с шеи и сбежал. До этого случчанин похитил у отдыхающего в парке жителя столицы рюкзак с деньгами, кроссовками и сотовым телефоном. Всё это стоит более 900 рублей.

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Задержанный официально не работает, уже был судим за имущественные преступления. Следователи возбудили уголовные дела за грабежи и кражу.