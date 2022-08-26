Ежегодная акция «Внимание — дети!» началась в Беларуси, сообщает областная милиция. Слуцк — не исключение. С 25 августа до 5 сентября водители должны днём включать ближний свет фар.

Под девизом «Безопасная дорога в школу – задача взрослых!» 26 августа также проводится Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года.

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В текущем году по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост аварий с участием несовершеннолетних на территории Минской области.

Так, за 7 месяцев 2022 года произошло 45 ДТП, в результате которых 2 несовершеннолетних погибли и 44 — получили травмы различной степени тяжести. 11 ДТП произошли по вине самих детей.

Основные ошибки несовершеннолетних пешеходов: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, а также нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

Период окончания летнего отдыха и начала учёбы традиционно характеризуется угрозами безопасности детей на дороге. Один из основных таких рисков — активная перевозка детей из мест отдыха, детских лагерей личным транспортом, а также в составе организованных групп автобусами.