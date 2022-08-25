Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в конце августа).

2002 год

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
ДТП на перекрёстке возле Молодёжного центра. Фото из архива «Кур’ера»
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Для тех, кому за… Танцы в парке.

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Праздник для детей в парке.

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
В компьютерном клубе «Гермес». Тогда компьютеры в личном пользовании были у единичных случчан. И молодёжь приходила играть в компьютерные игры: Counter-Strike, «Герои», War Craft, Diablo и т.д.
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
На слуцкой сцене в парке читают рэп. У микрофона Дмитрий Калинин. Фото: Алесь Достанко
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Танцы во время хип-хоп фестиваля

2012 год

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
20 августа. В комнату к Андрею Врублевскому (на фото слева) залетело экзотическое для наших краёв насекомое — богомол. В 2010 году «Кур’ер» писал о нескольких случаях, когда случчане видели богомолов. Фото: Алесь Достанко

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
21 августа. Волонтёры Слуцкой организации Белорусского общества Красного Креста участвовали в акции «Детям к школе!», её цель — помощь нуждающимся в сборе детей в школу. У входа на рынок желающие жертвовали деньги или товары к школе. Фото: Виктория Капская

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
22 августа. За один вечер над Слуцком прошли две сильные грозы. Фото: Алесь Достанко
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
25 августа. Некоторые случчане уже начали уборку картофеля на своих приусадебных участках и «сотках». Иногда эти плоды бывают занятной формы. Фото: Алесь Достанко
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
26 августа. Отмечался День микрорайона «Чехова». Слуцким ЖКХ были отмечены дворники и жители домов, проявившие инициативу в благоустройстве дворов. Молодёжным центром была подготовлена концертная и дискотечная программы. Фото: Алесь Достанко

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
29 августа. В центре Слуцка практически завершён монтаж металлического каркаса для большого мультимедийного экрана. Фото: Алесь Достанко
«Древний» компьютерный клуб и хип-хоп фестиваль в парке. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
31 августа. Цветочный рынок работал до позднего вечера — поток покупателей накануне 1 сентября не иссякал с утра. Фото: Алесь Достанко

 

 