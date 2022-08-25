5 простых правил безопасности для женщин и примеры из сводок, что происходит, если их не соблюдать

Недавно Lampa рассказывала, какие советы по безопасности дала женщинам бывшая сотрудница колонии из Канады. Мы также подготовили советы по безопасности для белорусок, которые составили на основе преступлений, произошедших с участием женщин в Беларуси за полгода.

Скажем правду — все наши советы довольно простые, однако многие женщины всё равно ими пренебрегают. Кажется, что ничего плохого с нами точно не произойдёт. Поэтому мы надеемся, что советы с конкретными примерами убедят женщин быть осторожнее.

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1. Не садись в машину к незнакомцу.

Даже если тебе нужно подъехать пару километров до соседнего населённого пункта, а ждать автобуса ещё полчаса. Даже если в подъехавшей машине за рулём дедушка, которому за 60. Кажется, что может сделать безобидный на вид дедушка? Поверь, многое. Любой незнакомый человек на безлюдной дороге — потенциальная опасность. Особенно если ты садишься в чужую машину.

Что случилось: 5 августа в Мозырский РОВД поступило сообщение об изнасиловании 43-летней жительницы района. Потерпевшая рассказала, что хотела доехать домой из города попуткой. Подвезти женщину согласился 63-летний мозырянин. В пути автомобиль неожиданно свернул в лес. Водитель, угрожая ножом, связал попутчицу и надругался над ней. Жертве удалось сбежать. В салоне авто остались её сумка, телефон и кошелёк.

2. Не ходи ночью по улице одна.

Даже если тебе надо пройти до дома всего 5 минут. Попроси, чтобы тебя встретили.

Что случилось: 24 июля около 2 часов ночи в Витебске на одной из заправок мужчина напал на девушку и нанёс ножевое ранение в шею. За жизнь девушки неделю боролись врачи, но она умерла. Ей было 25 лет.

Нападавшим оказался 22-летний уроженец Лепеля.

3. Осмотрись, прежде чем зайти в подъезд или лифт.

Такое обыденное действие, как зайти домой, не кажется чем-то опасным. Однако бдительным надо быть в любой ситуации. Если видишь, что за тобой кто-то собирается зайти в подъезд, лучше пережди на улице, а ещё лучше быстрым шагом иди до тех пор, пока не попадёшь в людное место. Также можешь позвонить близким и рассказать об этом. Такие действия могут спугнуть недоброжелателя.

Что случилось: Неоднократно судимый 34-летний минчанин напал на школьницу в подъезде. В Минске в начале июня мужчина зашёл в подъезд следом за 9-летней девочкой и, закрыв ей рот рукой, с применением силы совершил действия сексуального характера. На помощь пришли соседи, которые спугнули насильника, тот убежал. Родители потерпевшей обратились в милицию.

4. Если во время ссоры с партнёром ты чувствуешь, что он может причинить тебе вред, беги без оглядки.

Ссориться — нормально, но делать это нужно экологично. Если во время ссоры партнёр унижает тебя, обзывает, бьёт или грозится физической расправой — беги от него. Прямо в чём есть, на середине фразы. Добеги до соседей, прохожих и позвони в милицию. Не все ссоры заканчиваются примирением.

Что случилось: В апреле этого года в одной из деревень Стародорожского района мужчина во время ссоры 24 раза ударил жену кочергой и восемь раз — ножом. От потери крови женщина умерла на месте происшествия. Причиной ссоры стала ревность.

Что случилось: 13 августа в деревне Волосовичи Чечерского района 62-летний мужчина во время ссоры несколько раз выстрелил в сторону своей сожительницы из обреза, а потом поджог собственный дом и скрылся с места преступления.

5. Не оставляй ребёнка наедине с посторонними мужчинами

Даже если тебе куда-то срочно надо, не оставляй посторонних людей присматривать за твоим ребёнком. Парень или сожитель для ребёнка — чужой человек, который может причинить ему вред. Чаще всего насильственные действия в отношении детей совершают люди, которые вхожи в дом. Это родственники, сожители матери, друзья и знакомые семьи.

Что случилось: Апрель. В Брестской области по подозрению в педофилии задержали двух мужчин 32 и 50 лет, которые совершали насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 9 и 13 лет. Один из злоумышленников жил по соседству с жертвой и совершал преступные деяния во дворе, куда ребёнок приходил гулять. Во втором случае отчим на протяжении года развращал падчерицу. К совершению преступлений фигурантов подтолкнул регулярный просмотр порно, в том числе детского.

Что случилось: Май. В Витебске задержали 30-летнего педофила, который с сентября 2021-го по май 2022 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей своей знакомой. Мужчина был частым гостем у них дома и оставался с мальчиками, когда женщина была на работе.

Что случилось: Июнь. В Барановичах задержан 41-летний педофил, который с декабря 2020-го по июнь 2021 года совершал действия сексуального характера над девочкой. Мужчина проживал в семье более года, находился в браке с матерью ребёнка, но вместо того, чтобы воспитывать и заботиться о девочке, совершал в отношении неё противоправные действия.

Что случилось: Июль. В Бобруйске задержан 44-летний педофил, который приставал к 6-летней девочке. Было установлено, что ребёнка домогался 44-летний местный житель. Мужчина находился в квартире у знакомого, куда пришла женщина с дочкой. Пока хозяин квартиры распивал с гостьей спиртные напитки, бобруйчанин совершил в отношении ребёнка иные действия сексуального характера.

Преступление в отношении женщин и детей происходят постоянно. И если ты можешь обезопасить себя или своего ребёнка, то просто сделай это.