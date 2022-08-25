Параллельный Слуцк. Сюжет на радио «Случайный случай» про «скорую» и пьяного человека

В далёком 2001 году в Слуцке несколько недель в эфир выходила чисто пиратская радиостанция, которую вёл школьник, называвший себя диджей Инопланетянин, а свою радиостанцию он называл «Гэлэкси». Этот известный очень узкому кругу людей случчанин ушёл из эфира так же, как и пришёл. Но зато ушёл на волне бешеной популярности.

Всё это было давно в том Слуцке первых дней 21-го века. Но вот в нашем Параллельном Слуцке до сих пор есть другая FM-радиостанция, которая прекрасно себя чувствует, а её благодарные слушатели не смотрят телевизор и даже мало пользуются интернетом. Настолько хороши её эфиры! Называется радиостанция — «Случайный случай», то есть по созвучию со Случеском — древним названием города. А диджей на ней по случайному совпадению – Инопланетянин.

И для тех, кто не может словить параллельные частоты нашей жизни, специально приводим текст одной из передач.

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— Доброе утро, Слуцк. Мы снова в прямом эфире в этот прекрасный день конца лета. Жара, жара, впереди ещё несколько дней жары. А пока с утра прохладно, вот что вам надо знать из утренних новостей Слуцка.

Жителям Слуцка запретили ковыряться в носу.

Исследование: у 20% мужчин Слуцка и 15% женщин нет пола.

В центре Слуцка установлен новый антивандальный туалет. Осторожно, часть посетителей это может привести в ступор, потому что без вандализма они не могут испражняться.

Сегодня ночью на «Сахарном» сгорел склад нецензурных надписей.

Вчера в Слуцке разбудили очередное административное дело против спящих в неположенных местах.

В музее открылась выставка ядерных грибов.

А теперь сюжет. У нашей передачи оказалась запись телефонных разговоров одного происшествия. Случчанка Еленушка поделилась ею со мной. Всё началось с того, что она заметила мужчину, который лежал на дороге возле своего велосипеда. Слушайте запись.

— Алё, «скорая»?! Тут мужчина лежит у дороги возле велосипеда. Мне кажется, он упал и, может, ударился головой. Может, ему плохо.

— Вы подходили к нему, в каком он состоянии?

— Я не подходила. Он лежит бледный у дороги с велосипедом. Роба чистая, велосипед хороший.

— Выезжаем.

(Конец звонка. Следующий звонок через полчаса, звонок от диспетчера)

— Девушка, вы понимаете, что вас можно привлечь к ответственности?! Вы уехали, оставили его! Вы сообщили, что ему плохо. Он был просто пьяный. У вас ложный вызов! Когда прибыла бригада, он уже был на ногах. А ведь есть те, кому действительно нужна помощь.

— Как это мне понимать? Стоять полчаса и вас ждать? А если у мужчины нож в кармане или мало ещё что он вытворит?

(Конец звонка. Звонок Еленушки в «скорую» через 15 минут)

— Простите, я вот назад возвращаюсь. Вы его не забрали, получается? Я вижу он стоит, он очень пьяный. Он в неадекватном состоянии. Его же нужно куда-то определять.

— Так звоните в МЧС или милицию.

— Так они мне скажут – вызывайте «скорую». Вы считаете ненормально, когда я вам первый раз позвонила: человек лежит бледный, а мне что, нужно было тупо проехать мимо и ничего не делать? А потом трупы в канавах находим… Я же помочь хотела!

— Девушка, в следующий раз за ложный вызов привлечём вас к ответственности.

(Конец звонка)

— Вот такая история, дорогие радиослушатели. Что думаете про эту историю? Звоните мне в студию, хочу знать ваше мнение.

Пока мы ждём звонка, реклама. Ресторан «Закат» приглашает на незабываемые вечера. Вкусные блюда, разнообразное меню, горькие и сладкие напитки, танцы. Ресторан «Закат» на улице Именем Революции. Уйди в «Закат» красиво!..

А вот и первый звонок. Доброе утро!

— Алё. Меня зовут Антонио! Я известный в Слуцке блогер. Я считаю, что все люди должны быть добрее и друг другу помогать.

— Но это общие слова. Что конкретно можно было бы изменить в таких ситуациях?

— Но я сказал мудрые слова. Я известен своими мудрыми словами… Я недавно написал пост и снял сторис на тему доброты. Почитайте.

— Хорошо, Антонио-известный блогер, вы сказали мудрые и добрые слова, от которых никому не стало легче. Ведь из ваших слов не очень понятно, как именно решать ситуации с людьми, лежащими у дороги? Следующий звонок…

— Привет, я Степан. Я, короче, так считаю. Надо всех, кого пьяным на улице подобрали, не в вытрезвитель, а сразу в ЛТП.

— Вы думаете, в ЛТП мест хватит?

— Новые построим!

— Но людей надо содержать в ЛТП. Это нагрузка на тех, кого не подобрали.

— Надо этих, кого в ЛТП забрали, заставить работать, отрабатывать свой хлеб.

— А что они будут производить?

— Пахать будут в колхозе! Рук в колхозах не хватает. Вот путь поднимают сельское хозяйство. Сейчас еда дорогая. Валюта стране будет!

— Вы считаете, принудительный труд законен?

— Надо будет — примем нужный закон!

— Интересное мнение. Спасибо за звонок. А у нас новый слушатель…

— Алё, Инопланетянин?

— Да, доброе утро.

— Привет. Я тот самый мужик на велосипеде. Ты чего пропечатал меня на весь Слуцк?

— Я вас не печатал. У нас радиостанция. И вас на аудиозаписи нет.

— Какая разница? Ты меня на весь Слуцк пропечатал. Хайпуешь?

— Да, хайпую…

— Вот такой эфир у нас, дорогие радиослушатели. Мы так и не поняли, что делать в таких ситуациях со «скорой». Давайте пожелаем поменьше таких вызовов и всем хорошего дня. С вами Инопланетянин и радиостанция «Случайный случай». После музыкальной паузы мы продолжим. Играет композиция «Скакали кони на болоте» от слуцкой группы «Чрезвычайно весёлый Пегас»…