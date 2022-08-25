На этой неделе наши читатели тоже были особенно активны, присылая свои обращения через форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info. Это связано с тем, что редакция газеты «Кур’ер» продолжает принимать вашу информацию на конкурс «Народных новостей» — рубрики на нашем сайте, где мы публикуем новости от читателей.

Вот короткий обзор, о чём они нам рассказали.

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В тему: Конкурс народных новостей. О чём рассказали читатели «Кур’ера» на этой неделе

НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА. Случчанка Алёна рассказала, как вся её семья переболела в августе коронавирусом. По словам девушки, «он реально заразнее, чем предыдущие штаммы». Говорит, что пора вспоминать про безопасную дистанцию и маски.

ЩЕРБАТЫЙ ТРОТУАР В СЛУЦКЕ. Читательница Анастасия прислала фото тротуара по адресу: улица Зелёная, 3А. После зимы и посыпания дорожки солью от плитки ничего не остаётся. А это, по мнению случчанки, небезопасно.

СЛУЦКОЕ ЖКХ — БЕЗ ПОРУЧНЯ НА ПАНДУСЕ. Житель Слуцка заметил и поделился с аудиторией нашей газеты, что у пандуса на входе в головной офис КУП «Слуцкое ЖКХ» нет поручня. Получается, что это может создать проблему для людей с ограниченными возможностями. Как им пользоваться, непонятно.

АНГЕЛ, ГУЛЯЮЩИЙ ПО СЛУЦКУ. На прошлой неделе случчане активно делились в соцсетях фотографиями девушки с крыльями ангела, которая гуляла по городу. Как выяснила наша читательница Екатерина Смирнова, она не шла ни на какую фотосессию, ни на какой праздник, а просто создавала настроение себе и другим жителям Слуцка.

ИНЦИДЕНТ В «КОПЕЕЧКЕ». Это произошло в 12-м городке. Очевидец Александр Большой видел, как в прошлое воскресенье молодой мужчина с ребёнком делал покупки в «Копеечке». И потом произошло что-то непонятное: он вынес из магазина вещь, за которую не заплатил. Продавец заметила, проверила всё по камерам и попросила заплатить за товар. Обошлось без милиции, мужчина оплатил.

ФУТБОЛЬНЫЕ НОВОСТИ. Болельщик СФК «Слуцк» Андрей Нагорный из Минска регулярно присылает в нашу группу vk.com/kurjer новости о футбольной команде. Например, в этот раз он прислал видеоролик со встречи СФК «Слуцк» и ФК «Энергетик».

ВЫРЕЗАЛИ ДУБОК. В vk.com/kurjer анонимно прислали сообщение, что по адресу ул. Жукова, дом 13, 1 подъезд дворник вырезала дубок (а ему, по словам читателя, 30 лет), потому что он ей мешал.