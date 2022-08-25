Андрей Неделько был начальником управления по образованию Слуцкого района 8 лет. Теперь он работает в детском санатории «Случь» ОАО «Белагроздравница» и занимает должность заместителя директора по идеологической, культурно-массовой и воспитательной работе, пишет «Слуцкі край».

Напомним, что такое назначение не является экстраординарным. И до этого специалисты из отдела образования переходили работать в санаторий «Случь».

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Напомним, что новым начальником управления стал Антон Метельский. Он приступил к работе 2 августа.