Правила в немецких школах требуют строгого соблюдения. Все учащиеся обычно проводят перемены на улице, отдыхая на свежем воздухе. Так заведено. Оставаться в здании на перемене не сильно поощряется. Каждый учитель имеет полное право проводить ученика на улицу, если увидит его на перемене возле кабинета.



За пять минут до начала урока дают предупредительный звонок. Этого времени достаточно, чтобы дети успели вернуться с улицы в кабинеты. Ученики практически никогда не опаздывают благодаря такому подходу.

Практически все школьные участки хорошо оборудованы. Есть скамейки, где можно посидеть, и места для парковки велосипедов.

Реклама

Ответственность

Интересно устроено обучение в Саксонии. Здесь ученикам сразу объясняется, что им разрешается делать, а какие вещи находятся под запретом. На основании этого в случае, когда учащийся сделает что-то запрещённое и при этом пострадает, вина будет лежать только на нём.

Учителя за это не несут ответственности. Их главная задача — подробно объяснить все правила, собрать подписи с детей и их родителей. Таким образом, переложить всю вину за пострадавшего ребёнка на учителя не удастся.

Уроки и дежурства

Приветствовать учителя во время звонка на урок стоя в Германии не принято. Во время дискуссии и необходимости отвечать школьник тоже может не вставать с места.

В Германии дети освобождены от дежурств. Они не убирают классы и не следят за порядком в школе на переменах. Многие считают, что такой подход не совсем правильный и не позволяет привить детям уважение к чужому труду.

Форма и питание

В школах Германии нет привычных гардеробов. Зимой дети могут вполне сидеть в куртках на уроках, что не считается неуважением к учителю. В каждом кабинете есть специальные крючки в отдельном месте, где ребёнок может оставить верхнюю одежду.

Обязательного требования к форме тоже нет. Школьники и учителя могут не ограничивать себя в выборе одежды и носить то, в чём комфортно ходить. Для удобства хранения одежды и личных вещей у каждого ученика есть свой шкафчик.

У детей в школе всегда с собой есть бутылка воды. Пить они могут в любое время, даже на уроке, не спрашивая разрешения учителя. На первой большой перемене школьники перекусывают тем, что принесли из дома.

Работает и отдельная столовая, где можно заранее заказать питание для ребёнка на месяц вперёд. Ассортимент блюд огромный, есть даже вегетарианская и диетическая еда.

Распорядок школы

Уроки могут начинаться в разное время. Всё зависит от каждой конкретной школы. Строгих требований к этому не предъявляется. Дети чаще всего добираются до своей школы на автобусе или поезде.

Все уроки длятся по 45 минут. Летние каникулы могут начинаться в июне или июле, а заканчиваться в августе, всё зависит от школы. В период зимних праздников школьники отдыхают только до 2 января.

Инклюзивное отношение и запрет гаджетов

В немецких школах не стараются разделять детей. К ученикам с определёнными проблемами физического развития предъявляются точно такие же требования, как и для всех. Это помогает детям жить полноценной жизнью и не чувствовать себя обделёнными.

Несмотря на множество правил, которые предоставляют большую свободу ученикам, гаджеты на уроках под запретом. Все телефоны должны быть выключены и спрятаны в сумку. На переменах пользоваться телефонами не запрещается, но дети чаще предпочитают погулять во дворе или просто перекусить.